Becali nu va fi graţiat de preşedinte

Preşedintele Traian Băsescu a decis astăzi, neacordarea grațierii individuale lui George Becali, ca urmare a analizării dosarului de grațiere a acestuia, decizie transmisă solicitantului. Băsescu declara, recent, despre graţierea lui George Becali, că se "gândeşte profund" şi că nu este o decizie uşoară, el adăugând că va discuta şi în privinţa sesizării făcute de Becali cu privire la tratamentul din închisoare. "Am înţeles că se plânge de tratamentul din închisoare. Va trebui să am o discuţie, în perioada următoare, pentru că are dreptul să facă o astfel de sesizare. Dânsul cred că reclamă modul de funcţionare a Administraţiei Penitenciarelor şi am obligaţia să văd de ce această administraţie nu funcţionează. Vă asigur că foarte curând voi avea un răspuns şi îl voi face public", a mai spus acesta.