Becali, păzit de gardieni ca un criminal în serie

08:12:56 / 30 Ianuarie 2014

Becali

D-na C.Carapcea.Acest domn Becali si toata familia lor au fost niste borfasi infractori in Bucuresti de ani de zile care toata lumea ii cunoaste.Dl Director Penitenciarului Gelu Dinca are dreptate daca sint puscariasi cei mai mediaaza atit de mult.Sa fie trimisi toti politicieni in frunte cu Nastase ca tot la fel se face propaganda omu citeste scrie pe Facebook Adunati toti la Poarta Alba si la munca.Cineva ca Visinescu si Ficeor sai pazeasca si seara sa si raporteze ce a produs pe ziua respectiva si sa nu se mai lase loc de propaganda .Si cind ies din Puscarie pot scri Romane sa umple bibliotecile Rominiei cu carti sa fie citite de nepoti lor dar sa si decalare ce infractiuni au facut in viata lor.Si felicitari Dl Gelu Dinca.Machidon din America.Si d-na C.Carpacea va rog anuntativa toti colegi numai stergeti comentarile.Ca ar fi bine sa nici nu mai scriti si dvs articole in ziar.Si laudati toti Hoti si infractori din Cta.