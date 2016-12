Becali se poate opera numai în România

00:38:29 / 03 Martie 2014

Prietene. Dar da-mi voie sa te contrazic. Banii aduc fericirea daca ai cap sa-i folosesti. Pe jiji l-au tradat lacomia si fatarnicia. Sa arate el ca are. Tipic etniei, cu tot respectul pentru macedoneni. In cazul asta e clar, nu este loc de indoiala: becali cat are tot atat a si furat. Si la cat are merita sa-si ia cam un an pentru, sa zicem, fiecare milion de euroi pe care l-a furat. Asta as numi eu dreptate. Si daca o sa intelegem vreodata ca fiecare leut pe care l-a furat este din buzunarul nostru, nu o sa mai sara al de d-astia cu domle, e om bun, a facut case si alte rahaturi d-astea nu pun botul. Mai ma bag si eu tata la combinatie d-asta. Furi si tu cateva sute de milioane, dai niste marunt pentru niste case, si gata, nu mai tre sa faci puscarie. Nu merge asa. La zid si-l trimitem dupa ceasca, ca eu nu vreau sa muncesc sa platesc palatele lui jiji. Si nici voi nu cred ca vreti. Asa ca cine il plange sa se duca in locul lui si sa dea ei banii, ca eu nu vreau.