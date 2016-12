Parcă trăim într-o ţară de nebuni, iar pe mine mă încearcă uneori sentimentul că nu mai înţeleg nimic din ceea ce se întîmplă în jurul nostru! Am auzit atîtea scenarii în acest weekend şi atîtea idei care se bat cap în cap, încît nu ştiu dacă există cineva care le-ar putea descîlci… Totuşi, pe ici, pe acolo, am mai reuşit să citesc printre rînduri cîte ceva, în afară de faptul că unele personaje publice au mai scăpat cîte un „porumbel”, în cursul discuţiilor pe care le-au purtat prin diferite studiouri de televiziune.

În pofida diferitelor afirmaţii făcute, trebuie să spun de la bun început că eu mă încăpăţînez să cred în continuare că, în cazul acestui veritabil „Becali Show” mediatic, avem de-a face cu o perdea de fum gros ce acoperă problemele de imagine ale familiei Băsescu, aşa cum explodaseră ele la începutul săptămînii trecute. Fie şi dacă aş accepta, ceea ce devine tot mai probabil, că nu Traian Băsescu, în înţelegere cu procurorii DNA, i-a înscenat acest caz penal lui Gigi Becali, tot rămîn la convingerea că preşedintele ar fi grăbit declanşarea scandalului, pentru că este sigur că era la curent cu începerea urmăririi penale secrete împotriva latifundiarului din Pipera, ca să abată atenţia de la fratele său ori fiica sa mai mare! Dovezile în favoarea acestui punct de vedere sînt două, mari şi late…

Ziaristul Alecu Racoviceanu a dezvăluit că negocierile de unificare, prin absorbţie, dintre PNG şi PD-L, au îngheţat în a doua jumătate a lunii februarie, cînd, cel mai probabil, şeful Poliţiei Capitalei, care este „omul PD-L-ului”, conform algoritmului politic de alianţă cu PSD, şi-a anunţat colegii de partid în legătură cu începerea anchetei penale secrete împotriva lui Gigi Becali. Poate să-şi închipuie cineva din ţara asta, oricît de ageamiu ar fi, că Traian Băsescu nu a fost informat în acel moment? Şi mai poate crede cineva că hotărîrea de stopare a acestor negocieri politice, care riscau să afecteze PD-L-ul, după dezvăluirea anchetei secrete, a fost luată de altcineva, în afară de Traian Băsescu? În fine, îşi face cineva iluzii că preşedintele României n-a fost ţinut la curent cu mersul anchetei penale şi nu putea interveni pe lîngă vreun „Ţuluş”, ca să dea drumul scandalului mai repede? Acest raţionament constituie prima dovadă a afirmaţiei mele anterioare. A doua dovadă este mult mai concisă, dar şi mai evidentă! A mai auzit sau a mai citit cineva, prin presa scrisă ori vorbită, numele lui Mircea Băsescu şi cel al Ioanei Băsescu, „de trei zile-ncoace”, vorba celebrei noastre balade? Quod erat demonstrandum…

Tot în cursul acestui weekend şi tot de la Alecu Racoviceanu, care este directorul unui cotidian central de investigaţii extrem de incisiv, am mai aflat „porumbelul” care confirmă că precedentul caz, anume cel al lui Puiu Popoviciu, a avut drept scop obţinerea controlului prezidenţial asupra serviciului „Doi şi un sfert”, dar nu atît ca o pîrghie de putere în plus, ci pentru arhiva secretă a acestui serviciu, care va fi transferată la DNA (!!), arhivă în care toată „lumea bună” din România de după 1989 are o „fişă”, înfiptă acolo ca într-un insectar. E clar?

Dacă este atît de ocupat să „manevreze” şi să „manipuleze” totul în ţară, mă mir cum de mai are timp preşedintele Băsescu să participe şi la summit-ul NATO de la Strasbourg?!... Nu ştiu dacă sînteţi conştienţi ce război politic şi de imagine electorală se poartă pe deasupra capetelor noastre, dar eu sînt înmărmurit. Parcă trăim într-o ţară de nebuni!