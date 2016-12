Becali şi Vadim vor merge împreună la alegerile locale din iunie

Preşedintele PNG, europarlamentarul Gigi Becali, a anunţat, ieri, că formaţiunea sa şi cea condusă de “fratele mai mare” Corneliu Vadim Tudor, adică PRM, vor merge împreună la alegerile locale din iunie 2012 şi la alegerile parlamentare. \"Am făcut un consiliu naţional pentru a hotărî ce facem în alegerile locale şi parlamentare. Hotărârea Consiliului PNG a fost alianţă cu PRM\", a spus Becali. Potrivit acestuia, alianţa se va numi \"PRM + PNG\". Cât despre candidat, liderul PNG susţine că va fi unul singur, pe care-l va stabili Vadim. \"Vom forma două echipe de lucru pentru negocieri şi cei mai buni oameni din PNG care pot bascula într-un fel sau altul rezultatul alegerilor vor căpăta funcţii importante în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dar şi în Parlamentul României\", a declarat Vadim Tudor. Acesta a adăugat că PRM are toată disponibilitatea de a colabora cu nişte oameni \"care nu au alt interes decât cel naţional\". Europarlamentarul recunoaşte, însă, că şi-ar fi dorit o alianţă la nivel naţional cu PDL, dar s-a arătat nemulţumit că pedeliştii “au stat la şapte capete”. De-a lungul timpului, cei doi au avut o relaţie tensionată. Nu de puţine ori şi-au adresat cuvinte grele, dar la alegerile parlamentare din 2009, PRM şi PNG au mers cu listă comună sub sigla PRM şi au obţinut trei europarlamentari.