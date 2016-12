Beciul - metodă de pedeapsă la Grădiniţa nr. 4?!

Ancheta privind cazul băieţelului de la Grădiniţa nr. 4 din Cernavodă - micuţul Kevin Gaye Weiss, care ar fi fost ţinut în beci de angajaţii unităţii - este în derulare! Ieri, la instituţia şcolară s-a deplasat şi o comisie a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, care a discutat cu cadrele didactice, cu îngrijitoarele şi cu părinţii. Inspectorii ISJ au stat mai bine de câteva ore pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat. „Trebuie să ştie toată lumea că această sesizare are un istoric. Adică o serie de lucruri care s-au petrecut şi înainte. Un copil mai năzdrăvan… Poate o comunicare mai puţin bună între educatoare şi părinţi. Cu siguranţă, există o serie de lucruri care se pot regla în acest demers”, a declarat inspectorul de specialitate din cadrul ISJ, Irinela Nicolae. Totodată, şi poliţiştii s-au deplasat din nou la faţa locului, pentru a cerceta subsolul instituţiei. Ei au găsit un spaţiu întunecat, unde erau depozitate materiale pentru curăţenie, fiind găsit şi un scăunel în care se presupune că ar fi fost ţinuţi copiii obraznici. Inspectorii ISJ aşteaptă rezultatele anchetei efectuate de poliţiştii din Cernavodă pentru a face publice concluziile. La rândul său, mama lui Kevin, Ramona Teodora Cristea, spune că băiatul ei are nevoie de consiliere de specialitate pentru a trece peste trauma suferită şi se gândeşte serios să-l mute la o altă grădiniţă, pentru că nu vrea să se răzbune cineva pe el. „Nu am primit ameninţări directe, însă mama unui coleg mi-a spus că educatoarea se plânge că am făcut de râs grădiniţa”, a mai spus mama, îngrijorată. Amintim că Ramona Teodora Cristea a sesizat ISJ, Poliţia şi Primăria Cernavodă, printr-o adresă, şi a solicitat autorităţilor să se ia măsurile care se impun în astfel de situaţii.