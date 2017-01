Beckham a ajutat un copil care are tumoare pe creier

Fotbalistul echipei Real Madrid, David Beckham, a plătit aproximativ 4.400 de euro pentru un scaun cu rotile special pentru un copil în vîrstă de 13 ani care are o tumoare pe creier, informează cotidianul "The Sun". Fotbalistul şi soţia sa, Victoria, au decis să îl ajute pe Oliver Rycraft după ce fizioterapeutul acestuia le-a explicat cazul. "The Sun" notează că mama copilului, Debbie Rycraft, în vîrstă de 39 de ani, a fost uimită cînd mama Victoriei Beckham, Jackie, a contactat-o telefonic pentru a-i da vestea. "Credeam că este o glumă. Apoi am spus doar: «Mulţumesc»", a afirmat Debbie Rycraft. Oliver Rycraft a mai avut trei tumori pe creier în ultimii şase ani, iar medicii au descoperit-o pe ultima în acest an. "Sînt fan al echipei Chelsea, dar cred că David Beckham este extraordinar. Scaunul cu rotile mă ajută să fiu independent", a declarat băiatul. David şi Victoria Beckham au mai donat, recent, suma de 14.800 de euro unui copil nevăzător.