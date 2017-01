Mijlocaşul echipei Real Madrid, David Beckham, a înmînat premiul "Child of Courage", oferit de canalul britanic ITV, unui copil în vîrstă de 9 ani, Ollie Cartwright, care a fost operat de 129 de ori, informează site-ul oficial al grupării madrilene. Ollie Cartwright are o boală genetică numită , din cauza căreia a fost nevoit să fie operat în repetate rînduri pentru remodelarea craniului, deoarece creierul nu are suficient spaţiu pentru a se dezvolta. "În ciuda acestor probleme, el nu îşi pierde curajul şi pentru el a fost o zi foarte fericită cînd a primit premiul «Child of Courage» de la Beckham", a anunţat site-ul oficial al grupării madrilene. Potrivit presei engleze, Beckham i-ar fi spus lui Ollie: "Ceea ce ai realizat tu reprezintă un lucru special", după care l-a întrebat: "Pot să te îmbrăţişez?", moment în care Ollie s-a aruncat în braţele fotbalistului.