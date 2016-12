Becurile de 100 de waţi vor fi retrase, marţi, de pe rafturile din UE

Becurile de 100 de waţi vor fi retrase la 1 septembrie de pe toate rafturile din UE, marcînd începutul sfîrşitului pentru toate becurile clasice, în decurs de trei ani şi înlocuirea lor cu lămpi de nouă generaţie ce consumă cu 80% mai puţin curent electric. De pe urma retragerii progresive a becurilor tradiţionale cu incandescenţă vor beneficia financiar europenii, prin reducerea consumului lor de energie, au declarat, miercuri, Biroul European al Uniunilor Consumatorilor şi Asociaţia europeană pentru coordonarea reprezentării consumatorilor în normalizare.

Noile becuri sînt cu siguranţă mai scumpe, dar au o durată de viaţă mai lungă. Utilizarea becurilor economice în locul becurilor cu incandescenţă va permite unui cămin obişnuit să economisească 166 de euro din factura sa la electricitate într-un an, potrivit unui studiu german citat de organizaţiile de consumatori. Potrivit calculelor, mai modeste, ale Comisiei Europene, familiile pot economisi 50 de euro în medie pe an, în urma înlocuirii becurilor clasice cu generaţia de becuri fluo-compacte, numite de asemenea becuri cu consum redus (LBC) şi fabricate în Asia. La scara UE, economia s-ar cifra la o sumă cuprinsă între cinci şi zece miliarde de euro în fiecare an. Însă, organizaţiile de consumatori susţin că reglementarea europeană nu răspunde nevoilor anumitor consumatori, care trebuie să utilizeze lămpi cu incandescenţă din motive de sănătate, cum ar fi sensibilitatea la lumină sau alergii cutanate.

UE a fixat un calendar precis pentru a interzice progresiv din case becurile cu incandescenţă. După interzicerea becurilor de 100 de waţi, vor urma cele de 75 de waţi în decurs de un an, cele de 60 de waţi în doi ani şi cele de 40 şi 25 de waţi până la 1 septembrie 2012. Becul clasic produce lumină prin incandescenţa unui filament metalic de tungsten, cu ajutorul curentului electric. Foarte satisfăcător pentru calitatea luminii sale, transformă însă doar 5% din electricitatea pe care o consumă în lumină, restul împrăştiindu-se în căldură. Noile tehnologii de becuri halogene constituie deja un progres, permiţînd economii de energie de 25-45% în raport cu modelele clasice. Becurile fluo-compacte ar fi cu pînă la 80% mai economice.