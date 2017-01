Beenhakker susţine că lipsa de experienţă a dus la ratarea calificării

Selecţionerul echipei naţionale a Poloniei, Leo Beenhakker, a declarat după eliminarea formaţiei sale că a plătit tribut lipsei de experienţă a jucătorilor. “Am făcut tot ce am putut, dar am şi plătit preţul lipsei noastre de experienţă. Croaţii au fost foarte puternici, chiar dacă au lipsit mai mulţi titulari. Acum deja ne gîndim la Campionatul European pe care îl vom găzdui peste patru ani”, a declarat Beenhakker. “Sîntem foarte dezamăgiţi, pentru că am venit aici cu multe ambiţii, dar nu ne-am descurcat atît de bine. Mai am contract pentru două sezoane şi nu este momentul să vorbim despre acest lucru”, a adăugat olandezul. Dezamăgit de ratarea calificării era şi selecţionerul Austriei, Josef Hickersberger. “Am venit la acest turneu final cu dorinţa de a ajunge măcar în sferturile de finală, dar din păcate nu am reuşit acest lucru. Am pierdut meciul cu Germania doar din cauza unei execuţii senzaţionele a lui Michael Ballack. Am jucat bine la turneul final, dar nu ştiu ce s-a întîmplat, cum, de asemenea, nu ştiu ce voi face eu în viitor”, a spus Hickersberger. Mulţumit de evoluţia jucătorilor a fost în schimb selecţionerul Germaniei, Joachim Low. “Sînt mulţumit de această victorie foarte importantă, într-un meci în care am evoluat sub o presiune enormă. Echipa s-a dăruit total jocului colectiv. Este clar însă că la sfertul contra Portugaliei trebuie să jucăm mult mai bine “, a declarat selecţionerul german.