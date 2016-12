Began şi Voinea vs. Lică!

Tragerea la sorţi a meciurilor din Cupa CEV la volei masculin a pus faţă în faţă, în primul tur, echipele Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Montpellier Volley Universite Club. Partidele se vor juca pe 2 sau 3 decembrie, la Constanţa, respectiv pe 8, 9 sau 10 decembrie, la Montpellier. „Este o tragere normală, pentru că toate echipele sînt puternice în Cupa CEV, dar uitîndu-ne un pic la traseul nostru constatăm că e destul de dificil. Anul acesta n-am avut noroc! Dar dacă vom avea o echipă puternică, la fel ca în sezoanele precedente, eu zic că vom face meciuri bune”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Este ceva nou pentru noi, n-am mai jucat pînă acum contra unei echipe din Franţa. Ce ştim despre campionatul Franţei este că are cîteva echipe de top şi că este peste campionatul nostru. Dar noi, ca şi club, consider că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă din campionatul francez. Cred că şansele de calificare sînt egale”, a spus şi Florin Voinea, cel mai vechi component al grupării de pe Litoral. Într-adevăr, traseul Tomisului în Cupa CEV nu va fi deloc uşor, pentru că învingătoarea din această dublă manşă va evolua în turul următor cu Domex Tytan AZS Czestochowa (locul 5 sezonul trecut în Polonia) sau Generali Haching Unterhaching (locul 2 sezonul trecut în Germania).

Interesant este că francezii l-au transferat în această vară pe Laurenţiu Lică, jucător care în sezonul trecut a evoluat pentru... CVM Tomis! „Este o coincidenţă mai puţin fericită, cu siguranţă nici Laurenţiu nu dorea să joace contra Tomisului, cu atît mai puţin noi, dar dacă aşa a decis tragerea la sorţi...”, a spus Began despre coechipierul său de la naţională. „Vor fi meciuri echilibrate, eu zic că şansele de calificare sînt egale. Pînă la urmă, privind traseul în continuare, nici nu ştiu ce e mai bine: să cîştigăm şi să ne batem mai departe cu echipe de mare valoare, sau să continuăm în Cupa Challenge. Cred că şi Constanţa stă un pic pe gînduri cînd vede următorii adversari... Dacă ar fi după mine, mi-aş dori calificarea, dar vom vedea şi obiectivul celor de la Montpellier”, a declarat Lică. Fostul universal al Tomisului spune că s-a despărţit în condiţii foarte bune de echipa constănţeană. „Îmi pare rău că n-am apucat să-mi închei cariera la Constanţa, aşa cum mă gîndeam, dar dacă relaţia mea cu antrenorul nu a fost cea mai bună... Am plecat de la Tomis în condiţii OK, rămîn prieten cu cei de aici, dar ce să zic: poate că în Franţa sînt mai bine văzut decît în România. Oricum, consider că este un transfer bun, la echipa care s-a clasat pe locul 4 în campionatul francez”, a conchis Laurenţiu Lică.