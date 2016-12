BEI acordă României mai mulţi bani pentru infrastructura rutieră

Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, s-a întîlnit la sfîrşitul săptămînii trecute cu o delegaţie a Băncii Europene de Investiţii (BEI), condusă de vicepreşedintele Matthias Kolatz-Ahden, pentru o rundă de discuţii privind finanţarea unor tronsoane de autostradă. “Am discutat despre modalităţile ca o mai mare parte din finanţările existente BEI să fie utilizate în acest an, cînd avem o perioadă economică mai dificilă. Au fost de acord. Aceste chestiuni le-am discutat anterior cu cei de la Comisia Europeană (CE), Anastassios Bougas şi Eduardo Barretto, care susţin această idee”, a spus Radu Berceanu. Acesta a precizat că propunerile discutate cu repezentanţii BEI urmează să fie aprobate de CE, pentru că, de fapt, “cheltuirea a o jumătate de miliard de euro suplimentar faţă de ce avem de la BEI anul acesta, înseamnă şi mărirea deficitului bugetar”. “Dar ar fi o mărire sănătoasă, pozitivă, a deficitului bugetar. Cheltuirea unor bani pentru un număr clar de proiecte de infrastructură duce la păstrarea numărului locurilor de muncă şi realizează un efect multiplicator în economie prin cheltuirea banilor pentru fier-beton, ciment, balast. În plus, o mare parte a acestor bani se întoarce la bugetul de stat prin încasări. Din cele 500 de milioane, aproximativ 200 de milioane se întorc înapoi la bugetul de stat prin contribuţii la asigurări sociale, taxe, impozite şi TVA”, a arătat Radu Berceanu. Ministrul a anunţat că a discutat cu reprezentanţii BEI despre finanţarea tronsonului Arad-Timişoara, avansînd ideea inversării proporţiei dintre fondurile de coeziune nerambursabile şi sumele de la BEI date cu dobîndă: “Am căzut de acord ca fondurile nerambursabile să crească de la 50 la 170 de milioane de euro. Ei sînt de acord să utilizăm diferenţa pentru exproprierea terenurilor. Pînă acum, exproprierile erau cheltuieli neeligibile, deci trebuiau făcute pe banii de la buget”. Radu Berceanu a mai spus că a discutat cu reprezentanţii BEI şi despre subiectul tronsonului de cale ferată Curtici-Simeria. Ministrul a completat că, pentru mai multe proiecte de infrastructură rutieră, boardul BEI a stabilit un acord de principiu de acordare a sumei de aproximativ un miliard de euro către Ministerul Transporturilor. “Printre altele, am discutat despre Centura Bucureştiului la nivel de autostradă, care are aproximativ 100 de km. Acum avem două opţiuni. Prima ar fi că putem să o dăm spre concesiune, opţiune care a mai fost evocată. Cea de-a doua variantă este ca BEI să selecteze acest proiect, iar atunci poate intra în discuţie să fie realizat de MT, cu o contribuţie de la bugetul de stat şi cu restul de la BEI”, a arătat ministrul Radu Berceanu.