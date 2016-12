Belarusul anulează un acord cu SUA privind rezervele de uraniu şi plutoniu îmbogăţite

Regimul belarus s-a retras, vineri, dintr-un acord cu SUA pentru a renunţa la rezervele de uraniu şi plutoniu puternic îmbogăţite, în replică la sancţiunile economice impuse de Washington. Belarusul nu va renunţa la stocurile de materiale nucleare, aşa cum anunţau preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi secretarul american de Stat, Hillary Clinton, după reuniunea din decembrie 2010, de la Astana. Fosta republică sovietică a renunţat la arme nucleare în 1994, dar, potrivit estimărilor internaţionale, deţine în continuare circa 200 de kilograme de materiale ce pot fi folosite la asamblarea de dispozitive atomice. În 11 august, Departamentul american de Stat a anunţat noi sancţiuni împotriva Belarusului, blocând activitatea în SUA a patru companii belaruse de stat. De asemenea, Washingtonul le-a recomandat şi altor ţări să adopte măsuri similare.

”La fel ca în trecut, Belarusul va oferi în continuare siguranţă acestor materiale nucleară, în concordanţă deplină cu standardele internaţionale”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului belarus de Externe, Andrei Savnik. În plus, Belarusul va anula un program de studii desfăşurat la Universitatea Minsk, sub auspiciile SUA. În urma unei iniţiative a preşedintelui Barack Obama, Departamentul de Stat încearcă să aducă toate stocurile de materiale radioactive îmbogăţit, un element cheie pentru armele nucleare, sub control internaţional, până în 2014.

Preşedintele belarus a fost criticat în repetate rânduri de Washington, pentru regimul său represiv. Lukaşenko crede că Washingtonul vrea o schimbare la puterea din Belarus.