Belgia cere o cooperare la nivelul UE împotriva islamiştilor

Premierul belgian, Elio Di Rupo, a salutat, duminică, progresul înregistrat în ancheta privind atacul de la Muzeul Evreiesc din Bruxelles şi a cerut o ”cooperare europeană împotriva jihadiştilor”. Elio di Rupo a precizat că a avut o întrevedere cu preşedintele francez, François Hollande, după anunţul privind arestarea unui francez cu profil jihadist suspectat că ar fi autorul atacului comis în Muzeul Evreiesc din Bruxelles, la 24 mai. Şeful Guvernului belgian a cerut o consolidare a dispozitivelor de urmărire, control şi sancţiune a mişcărilor radicale violente în Belgia, dar şi în teritoriul european în ansamblu, pentru a evita ca astfel de tragedii să se repete. El a cerut, de asemenea, o intensificare a colaborării între diferitele state membre privind persoanele care pleacă să lupte în Siria şi se întorc apoi în ţara lor. Ministrul belgian al Justiţiei, Annemie Turtelboom, a anunţat intenţia autorităţilor belgiene de a cere o discuţie în privinţa problemelor ridicate de plecarea unor tineri europeni către Siria, unde se alătură mişcărilor radicale, în cadrul reuniunilor miniştrilor de Interne şi ai Justiţiei din cele 28 de state membre UE, joi, la Luxemburg. ”Problematica luptătorilor europeni din Siria este una dintre ameninţările importante şi prioritare pentru Belgia”, a insistat ministrul de Interne, Joëlle Milquet. ”Belgia speră că drama de la Muzeul Evreiesc va reuşi să îi convingă pe cei mai reticenţi din Belgia şi din Europa să investească, bugetar şi politic, prioritar în securitate, forţe de poliţie şi mijloace judiciare şi de informaţii, în vederea luptei împotriva terorismului”, a adăugat Milquet.

Doar un grup format din aproximativ zece ţări ale UE s-a mobilizat împotriva înrolării tinerilor europeni în mişcări jihadiste în Siria, în special forţele Statului Islamic în Irak şi Levant (SIIL, aliat cu al-Qaida), considerat ca unul dintre grupurile cele mai extremiste. Dar problema nu a fost abordată niciodată la nivelul UE. Or, acest lucru pune sub semnul îndoielii funcţionarea spaţiului Schengen. Joëlle Milquet a insistat asupra faptului că ”spaţiul Schengen interzice orice control sistematic la frontierele interne şi, prin urmare, între Franţa şi Belgia. Persoana suspectată nu locuieşte în Belgia, ci este un cetăţean francez care locuieşte în Franţa, care are un trecut judiciar pentru fapte nelegate de terorism şi care a efectuat un sejur în Siria”, a subliniat ea. Francezul suspectat că este autorul atacului era cunoscut serviciilor franceze, dar nu şi celor belgiene, au insistat, duminică, autorităţile belgiene. Arestat pentru delicte de drept comun, el s-a radicalizat în închisoare şi în 2012 a mers în Siria, prin Londra, Istanbul şi Beirut, a precizat, duminică, procurorul Republicii Franceze, François Molins. El s-a întors în Franţa după un an, prin Asia, şi a fost oprit de vameşi în martie 2013, la Frankfurt. Cele două state nu au făcut schimb de informaţii pe acest subiect. ”Toate instrumentele noastre de control la frontierele exterioare au fost concepute având în vedere străinii, nu europenii”, a explicat coordonatorul luptei antiteroriste din cadrul UE, Gilles de Kerchove, în cursul unei reuniuni informale a miniştrilor europeni de Interne, la sfârşitul lui ianuarie, la Atena. ”Codul Schengen spune că nu se pot controla sistematic europenii la intrare şi la ieşire. Nu putem verifica numele în toate bazele de date, putem doar să verificăm paşapoartele, dar nu putem face acest lucru decât punctual, nu sistematic”, a subliniat el.