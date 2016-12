Belgienii, speriaţi de datoriile istorice ale Poştei Române

Autorităţile române au discutat ieri, la Bruxelles, cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Poştei Belgiene, interesată de preluarea companiei române de poştă, despre aspectele concurențiale legate de privatizare, Bogdan Chirițoiu, şeful Consiliului Concurenţei (CC), precizând că trebuie eliminate suspiciunile privind ajutoarele de stat. Printre subiectele discutate s-a numărat şi „eliminarea obstacolelor în calea privatizării Poştei Române, în speţă suspiciuni privind acordarea în trecut sau în prezent a unor ajutoare de stat". Preşedintele CC a adăugat că Poşta Belgiană vrea să se asigure că nu există riscul să fie sancţionată pentru lucruri făcute în trecut de Poşta Română şi să discute despre o posibilă conversie în acțiuni a datoriilor pe care le are Poşta către bugetul de stat. „Poşta Belgiană vrea să se asigure că nu există riscul să fie sancţionată, să cumpere Poşta Română şi să se trezească după un an sau doi ani că primeşte o amendă pentru lucruri făcute în trecut de Poşta Română. Discutăm și despre o conversie a datoriilor pe care le are Poşta Română către bugetul de stat în acţiuni, deci, în esenţă, o eliminare a datoriilor pe care le are Poşta Română în momentul de faţă către bugetul de stat, tocmai pentru a o face mai atractivă în vederea privatizării", a mai spus Chiriţoiu.