Belgradul se opune formării unei forţe de securitate în Kosovo

Serbia refuză formarea unei noi forţe de securitate a Kosovo (FSK), care ar trebui să fie creată astăzi, în această fostă provincie sîrbă şi va cere desfiinţarea ei, a declarat, luni, preşedintele sîrb, Boris Tadic. Serbia, care se opune proclamaţiei de independenţă a Kosovo, va insista în toate forumurile internaţionale şi la NATO pentru desfiinţarea FSK, pentru că ea nu contribuie la securitatea Kosovo, a continuat Tadic. Demilitarizarea Kosovo este singura modalitate de a asigura securitatea oamenilor care trăiesc acolo, a mai declarat preşedintele sîrb. Forţa de securitate a Kosovo, care are 2.500 de membri şi 800 de rezervişti, compusă din civili şi din militari, trebuie să fie echipată cu arme uşoare. Se prevede ca ea să fie multietnică şi antrenată de NATO. Ea va fi plasată sub control civil. FSK va fi organizată a doua zi după desfiinţarea Forţei de protecţie kosovare, care îşi are originile în Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), formaţiunea care a luptat împotriva forţelor sîrbe la sfîrşitul anilor \'90. Belgradul nu recunoaşte proclamaţia de independenţă a Kosovo, de la 17 februarie 2008, recunoscută pînă în prezent de 54 de ţări, printre care SUA şi majoritatea ţărilor UE. Pentru Serbia, Kosovo rămîne provincia sa meridională.