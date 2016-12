Belinda Carlisle va fi operată la ambele şolduri

Cântăreaţa americană Belinda Carlisle are mari probleme de sănătate. Ieri, artista în vârstă de 56 de ani a fost supusă unei intervenții chirurgicale la un șold, urmând ca la sfârșitul lunii aprilie să revină în spital pentru o nouă intervenție chirurgicală la celălalt șold. Cântăreaţa pop a revenit în urmă cu câteva săptămâni în SUA, după o călătorie de două luni în India, unde a parcurs o distanţă de 1.827 de kilometri într-o ricşă motorizată, cu ocazia unei iniţiative caritabile organizate pentru a strânge fonduri pentru Animal People Alliance (APA). Belinda Carlisle a strâns cu această ocazie 15.000 de dolari pentru APA, o fundaţie de caritate pe care a înfiinţat-o pentru protejarea animalelor neglijate din Asia. Cântăreaţa intenţionează să transforme acel... raliu cu ricşa motorizată într-un eveniment caritabil anual.

Belinda Carlisle a cunoscut celebritatea în anii '80, într-o perioadă extrem de propice pentru genul muzical pop-rock. Artista a făcut parte din faimosul grup The Go-Go's, o trupă atipică pentru acele vremuri, întrucât avea în componenţă numai femei, care cântau inclusiv la instrumente. Unicitatea stilului a propulsat The Go-Go's în topurile Billboard ale celor mai bune albume, cu peste şapte milioane de copii vândute în întreaga lume în doar trei ani. Începând din 1985, când trupa The Go-Go's s-a destrămat în mod oficial, Belinda Carlisle şi-a urmat pasiunea pentru muzică pe cont propriu, construindu-şi o carieră solo de succes. Ea s-a remarcat prin vocea suavă şi intensă şi a reuşit să îşi menţină statutul de cântăreaţă de succes până în prezent. Activitatea artistei a fost răsplătită şi cu o stea pe Hollywood Walk of Fame. Cântăreaţa americană are în palmares numeroase discuri de aur şi de platină, câştigate graţie unor hituri precum ”La Luna”, ”Heaven Is a Place on Earth” şi ”Circle in the Sand”.