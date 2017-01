Bellu îl apără pe Forminte în scandalul cu Bela Karoly

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Bellu, îi ia apărarea lui Nicolae Forminte în scandalul cu Bela Karoly, după ce ultimul a atacat în mai multe rînduri gimnastica românească şi a declarat că nota Sandrei Izbaşa din finala de la sol a fost umflată. Bellu a afirmat că Bela Karoly este cunoscut pentru declaraţiile sale, iar Nicolae Forminte a reacţionat corect apărînd-o pe Sandra Izbaşa şi gimnastica românească. “Nu este prima dată cînd Bela Karoly face asemenea declaraţii, iar Nicu (n.r. - Nicolae Forminte) a reacţionat just, apărîndu-şi eleva. Mi s-a întîmplat şi mie cînd eram la lot ca Bela să facă asemenea declaraţii, dar eu am preferat să nu răspund. Totuşi, Nicu ştie cît a muncit Sandra şi a răspuns cum a crezut de cuviinţă”, a explicat Bellu. Scandalul între fostul antrenor al Nadiei Comăneci, şi actualul coordonator al lotului feminin de gimnastică a izbucnit după finala de la sol, cînd Bela Karoly a afirmat că nota primită de Sandra Izbaşa a fost umflată deoarece România are influenţe în rîndul arbitrajului. Forminte nu a întîrziat să îi răspundă celui care nu s-a aflat la primul atac asupra gimnasticii româneşti şi i-a răspuns în aceeaşi formă spunînd că pe Nadia Comăneci “o putea antrena şi nea Ion de la poartă. Nadia e genul rar de gimnastă căreia îi spuneai rău şi ea făcea bine”. Forminte mai susţine că pentru Bela Karoly gimnastica a devenit o afacere şi că în acest sport numele tehnicianului e de domeniul trecutului.