Bellu şi Bitang şi-au încheiat contractul cu FRG

Consideraţi principalii artizani ai succesului gimnasticii feminine româneşti în ultimele decenii, antrenorii lotului tricolor Octavian Bellu şi Mariana Bitang au anunţat că şi-au încheiat contractul cu Federaţia Română de Gimnastică (FRG) şi nu s-au decis ce vor face pe viitor. Ambii au dezminţit însă zvonurile conform cărora nu vor accepta sub nicio formă un nou angajament, precizând însă că aşteaptă ca lucrurile să se limpezească la revenirea în ţară.

„Nu am declarat că îmi dau demisia, că plec în străinătate. Nu ştiu de unde au ieşit toate aceste lucruri. Nimeni nu a ieşit public să spună: gata, plecăm de la lot, gata ne dăm demisia şi abandonăm totul. Ca să faci un proiect, trebuie să cunoşti opţinunea copilului, a sportivului, dacă mai continuă sau nu. Nu am discutat aici sau înainte de Jocurile Olimpice ce vom face. Toată lumea are nevoie în primul rând de odihnă, atât fizică, cât şi psihică, pentru a lua decizii. Nu suntem genul de oameni care să luăm decizii la cald sau la presiune, a explicat Bitang. „Cred că toată această tevatură a plecat de la faptul că înţelegerea cu Federaţia Română de Gimnastică a fost până la Jocurile Olimpice. Contractul expiră la finalul acestei luni. Vom vedea ce se va întâmpla după întoarcerea acasă, ce strategie va gândi federaţia pentru următoarea etapă. O strategie poate să cuprindă persoane sau să nu le mai cuprindă. Cea mai mare îngrijorare trebuie să o avem nu la colectivul tehnic, ci la colectivul de gimnaste. Să lăsăm lucrurile să se desfăşoare normal. Acasă avem tot timpul să discutăm despre proiectul respectiv. Ne liniştim la creier şi după aia decidem ce vom face”, a completat Bellu.

„Obiectivul lotului feminin de gimnastică a fost de câştigare a una-două medalii. S-au câştigat trei, deci din partea noastră obiectivul este îndeplinit şi depăşit. Sigur că se putea mai mult, ne doream cu toţii, dar asta este. Vom face şi o analiză a parcursului de la Jocurile Olimpice şi vom vedea ce s-a întâmplat. Dar, toate acestea acasă, nu aici la Londra, la nervi”, a spus preşedintele FRG, Adrian Stoica.