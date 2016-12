Ben Affleck a căzut rău de tot în patima jocurilor de noroc

Cuplul de actori Ben Affleck şi Jennifer Garner trece prin momente tensionate. Pasiunea pentru jocurile de noroc a actorului şi regizorului american nu mai este deloc tolerată de soţia sa. Jennifer Garner a închis ochii până acum, dar interdicţia primită de Ben Affleck de a mai juca într-unul dintre cele mai mari cazinouri de lume, fiind catalogat în mod ruşinos drept trişor, a determinat-o să îi ceară să se trateze pentru dependenţă de jocuri de noroc.

De când formează un cuplu, de mai bine de zece ani, Jennifer Garner şi Ben Affleck nu s-au certat niciodată ca acum. Actriţa nu mai are încredere în partenerul său de viaţă şi este tot mai arţăgoasă. Prietenii cuplului sunt îngrijoraţi pentru amândoi. Jennifer Garner îl însoţea pe soţul său atunci când s-a petrecut incidentul de la Las Vegas şi a fost foarte ruşinată de toată întâmplarea. În plus, Poliţia din Las Vegas a pornit o anchetă proprie, ceea ce a pus gaz pe foc în cuplu. Ben Affleck a mai trecut pe la o clinică de dezintoxicare în 2001 şi părea că va reuşi să păstreze controlul asupra pasiunii sale pentru jocurile de noroc. Actorul nu este, de altfel, interesat de bani, ci de joc şi de adrenalina victoriei.

Ben Affleck are o avere estimată la 70 de milioane de dolari, aşa că îşi permite să joace pe mize mari, un alt motiv de îngrijorare pentru soţie şi prieteni. Este atât de preocupat de joc încât nu îi mai pasă de prea multe. Nu se preocupă de felul în care arată, lipseşte tot mai mult de acasă, iar când se află în prezenţa familiei sau a prietenilor este complet absent. Actorul susţine că poate să se controleze, însă, după zile bune în care are un comportament normal, are momente de cădere în care nimeni nu mai află nimic despre el. Au apărut în presă mărturii ale unor persoane care l-au văzut pe Ben Affleck aproape de nerecunoscut într-un casino din Detroit, unde a jucat cărţi la mize de 5.000 de dolari, timp de 20 de minute, până când a fost recunoscut, iar personalul de securitate a fost alertat şi l-a escortat afară din clădire. Deşi presa de peste Ocean s-a grăbit să anunţe divorţul, surse din anturajul cuplului resping această variantă. Jennifer Garner nu are de gând să îşi lase soţul la greu şi i-a devenit... umbră. Îl urmăreşte peste tot când nu are de filmat, până când Ben Affleck va decide să se interneze singur, din nou, la dezintoxicare. Cuplul şi-a anulat vacanţa de vară!