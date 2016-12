Ben Affleck ar putea regiza un thriller despre criza ostaticilor din Teheran

Ben Affleck este în negocieri pentru a regiza “Argo”, un film care are la bază un articol publicat în revista “The Wired”, despre criza ostaticilor din Teheran. Articolul intitulat “How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Teheran” a fost scris de Joshua Bearman, iar scenariul filmului “Argo” este semnat de Chris Terrio. Criza din Teheran a durat 444 de zile, între 1979 şi 1981, când militanţii islamici au ocupat ambasada americană din Iran. Filmul spune povestea a şase diplomaţi ţinuţi ostatici, care au reuşit să scape după ce CIA a creat un film cu efecte speciale de la Hollywood. Situaţia va fi prezentată cu umor, filmul lui Ben Affleck urmând să fie un thriller politic cu accente comice. George Clooney şi Grant Heslov sunt producătorii acestui film.

Ben Affleck este un actor american cunoscut pentru rolurile din filme precum “Good Will Hunting”, pentru scenariul căruia a fost recompensat cu un premiu Oscar, împreună cu bunul său prieten Matt Damon, “Armageddon - Sfârşitul lumii?”, “Dogma”, “Pearl Harbour”, “Daredevil” şi “Despre bărbaţi şi nu numai...”. El a regizat, printre altele, filmele “Dispărută fără urmă / Gone Baby Gone” şi recent lansatul “The Town”, pentru care actorul Jeremy Renner a fost nominalizat la Oscar, anul acesta.