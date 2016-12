Ben Affleck, noul Batman

Actorul american Ben Affleck a fost ales de studiourile Warner Bros. pentru a-i succede lui Christian Bale în rolul lui Batman, a anunţat, joi, presa americană. Studiourile Warner Bros. au anunţat în luna iulie că doresc să îi reunească pe supereroii Superman şi Batman într-un film a cărui lansare este prevăzută pentru anul 2015 şi care va fi o continuare a lungmetrajului „Man of Steel: Eroul”, cel mai recent film din franciza „Superman”, lansat în acest an.

Christian Bale, care a interpretat rolul omului-liliac în trilogia cinematografică „Batman” regizată de Christian Nolan, a anunţat că nu doreşte să reia acest rol, iar pariurile erau deschise în ceea ce priveşte desemnarea succesorului actorului galez. Filmul, care nu are deocamdată un titlu, va fi regizat de Zack Snyder, cineastul aflat deja în spatele camerei pentru a regiza „Man of Steel: Eroul”, iar britanicul Henry Cavill îşi va relua rolul Superman. „Ben va oferi un contrast interesant pentru Supermanul jucat de Henry. El are calităţile de interpretare necesare pentru a crea portretul nuanţat al unui bărbat mai în vârstă şi mai avizat decât Clark Kent şi poartă stigmatele unui luptător experimentat împotria criminalităţii, conservându-şi, în acelaşi timp, farmecul la care toată lumea se aşteaptă din partea miliardarului Bruce Wayne”, a declarat regizorul Zack Snyder. Filmul „Man of Steel: Eroul”, avându-i în distribuţie pe Henry Cavill, Amy Adams, Laurence Fishburne şi Diane Lane, a relansat cu succes franciza „Superman”, generând încasări mondiale de peste 650 de milioane de dolari.

Ben Affleck îşi înscrie numele pe o listă de actori celebri care l-au interpretat pe Batman, precum Michael Keaton, George Clooney şi, cel mai recent, Christian Bale, în trilogia „Dark Knight”, regizată de Christopher Nolan. Atât Batman, cât şi Superman fac parte din universul DC Comics deţinut de Warner Bros. Entertainment, o divizie a grupului Time Warner Inc. Ben Affleck, care nu este chiar un străin de universul supereroilor din benzile desenate - l-a interpretat pe Matt Murdock în pelicula „Daredevil” din 2003 -, are o cotă de popularitate uriaşă la Hollywood în acest an, graţie succesului lungmetrajului său „Argo”, recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film, în luna februarie. Actorul american a fost distribuit recent şi în „Runner Runner”, o dramă inspirată din lumea jocurilor de noroc, în care va juca alături de Justin Timberlake.