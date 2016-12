Ben Affleck, pasionat de... Agatha Christie

Actorul american Ben Affleck a fost contactat pentru a regiza şi a juca în cea mai nouă adaptare pentru marile ecrane a povestirii ”'Witness for the Prosecution / Martorul acuzării”, după scriitoarea britanică Agatha Christie. Site-ul Deadline.com informează că producătorii filmului ce se va realiza sub egida 20th Century Fox l-au selectat pe Affleck să se alăture lui Jennifer Todd şi lui Matt Damon în scenariul scris de Christopher Keyser.

”Martorul acuzării”, povestirea scriitoarei britanice de romane polițiste Agatha Christie, a fost iniţial adaptată pentru marile ecrane în 1957, într-o producţie ce i-a inclus pe Tyrone Power, Marlene Dietrich şi Charles Laughton. Filmul a obţinut şase nominalizări la Oscar, inclusiv la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun actor, Cea mai bună actriţă şi Cel mai bun regizor. Povestea cărţii este cea a unui avocat ce reprezintă un om acuzat de uciderea unei văduve bogate, care a devenit atât de îndrăgostită de el încât i-a lăsat toată averea ei. Soţia suspectului, care se află iniţial în imposibilitatea de a depune mărturie împotriva soţului său, este în cele din urmă chemată ca martor al acuzării, deoarece aceasta era, de fapt, căsătorită cu un alt bărbat în momentul nunţii lor. Povestea năucitoare va fi în plus presărată cu şi mai mult suspans, în scenariul scris de Keyser.

Ben Affleck a regizat până în prezent patru filme, printre care şi ”Live by Night”, care s-a bucurat de o apreciere imensă din partea publicului cinefil. În 2012, actorul a regizat filmul ”Argo”, care a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film.