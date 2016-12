Ben Affleck s-a împrietenit cu spărgători de bănci

Pentru a se asigura că noul său film, „The Town / Oraşul”, reflectă într-un mod realist viaţa unui spărgător de bănci, Ben Affleck s-a împrietenit cu câţiva condamnaţi, aflaţi după gratii în închisorile din Boston. Actorul american este scenaristul, regizorul şi protagonistul acestui film care prezintă povestea unui tânăr infractor decis să îşi schimbe viaţa. Ben Affleck consideră că îndelungatele discuţii purtate cu infractorii aflaţi în închisorile din oraşul său natal, Boston, l-au ajutat să ofere publicului o interpretare realistă şi credibilă. „Am discutat cu câţiva spărgători de bănci, cu ajutorul motorului de căutare Google. Jur pe Dumnezeu, am căutat pe Google câţiva hoţi din împrejurimile oraşului Boston, am primit o listă cu nume şi apoi am găsit pe Internet închisorile unde se aflau aceştia. Am sunat la câteva dintre ele, la fel ca un agent de vânzări. Un angajat al uneia dintre închisori mi-a spus la telefon: ”, a declarat actorul american. „Acesta este unul dintre lucrurile minunate oferite de meseria de actor. Ai ocazia de a face tot felul de cercetări interesante”, a adăugat Ben Affleck.

Actorul a fost uimit de cât de doritori erau acei condamnaţi să vorbească în mod deschis cu el despre trecuturile lor: „Se pare că erau, pur şi simplu, fericiţi să vorbească cu cineva. Te duci acolo şi îţi dai seama că ei nu au prea multe lucruri de făcut în închisoare”. Lungmetrajul „The Town / Oraşul” va avea premiera în România pe 31 decembrie.