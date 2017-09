Ben Affleck vrea să iasă la pensie cu... Batman

Actorul Ben Affleck susține că nu intenționează să predea prea curând rolul Batman unui alt actor, relatează UPI. El a fost prezent în acest weekend la convenția Comic Con din San Diego, unde a fost proiectat sâmbătă un nou extras din filmul cu supereroi "Justice League". Affleck și ceilalți actori de pe afiș au participat la o discuție cu fanii, relatează ABC News. "Statutul meu rămâne cel care a fost întotdeauna", a declarat el pentru EW.com după eveniment. "Am făcut două filme. Am vrut mereu să fac un al treilea film dacă Warners vrea să-l facă. Cu siguranță, dacă Batphone-ul sună, voi răspunde", a adăugat actorul. El a spus că zvonurile potrivit căruia ar urma să nu mai apară în noul film Batman au apărut în urma deciziei sale de a nu mai regiza producția. "Este un job atât de important, în termeni de cascadorii, costum, acțiune și personaj. Să încerc să fac asta și să regizez în același timp ar fi probabil prea mult. Ceva ar fi compromis. Cred că lucrul acesta a fost perceput, în lumea largă, ca o lipsă de interes sau de entuziasm. Când, de fapt, eu iubesc acest personaj", a declarat Ben Affleck. El reia rolul lui Batman în "Justice League", după ce a mai jucat rolul în "Batman v. Superman: Dawn of Justice" și un rol episodic în "Suicide Squad". "Mi-ar plăcea să fac acest rol cât timp vor dori să lucreze cu mine. Până la urmă va fi altcineva și sunt sigur că va fi cineva grozav. Dar atâta timp cât voi face eu rolul acesta, voi face o treabă cât de bună pot și înțeleg cât de norocos sunt", a mai afirmat Affleck.