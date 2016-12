Ben Gazzara a trecut în nefiinţă

Actorul american Ben Gazzara a murit, vineri, la vârsta de 81 de ani, într-un spital din New York. Actorul a pierdut bătălia cu cancerul la pancreas, la fel ca şi partenerul lui din „Road House”, Patrick Swayze. Ben Gazzara a debutat la Teatrul de pe Broadway în anul 1956 datorită regizorului Elia Kazan, în piesa „Pisica pe acoperişul fierbinte” de Tennesse Williams, în care interpreta rolul Brick. De-a lungul carierei în teatru a fost nominalizat de trei ori la premiul Tony.

A debutat în film întruchipând un cadet sociopat în drama „The Strange One” în anul 1957, urmată de filmul care i-a oferit rolul de lansare, „Anatomy of Murder / Anatomia unei crime”, în regia lui Otto Preminger, în 1959, în care întruchipează un acuzat de crimă care susţine că victima, un barman, i-a violat şi bătut soţia. Cunoscut pentru întruchiparea unor personaje negative complexe, Ben Gazzara a colaborat cu numeroşi regizori cunoscuţi la pelicule ca „The Killing of a Chinese Bookie / Asasinarea unui agent de pariuri” de John Cassavetes, „The Big Lebowski / Marele Lebowski” al fraţilor Coen, „Buffalo 66”,de Vincent Gallo sau „Dogville” de Lars von Trier. Ultimul rol din lunga sa carieră a fost cel al unchiului Giovanni din „Chez Gino” în 2011, o comedie franceză semnată de Samuel Benchetrit.

În televiziune, a jucat în două sezoane din drama „Run for Your Life”, în 1965 şi 1968, având rolul unui avocat de succes care îşi părăseşte slujba când află că are o boală în stadiu terminal şi porneşte într-o călătorie, partitură care i-a adus două nominalizări la Emmy. Ben Gazzara a câştigat un Emmy în 2002 pentru rolul secundar din filmul HBO „Hysterical Blindness”.