Ben Stiller, în formă de zile mari

Actorul american Ben Stiller a dovedit că este în formă la 46 de ani şi şi-a arătat muşchii pe o plajă din Hawaii, în timp ce a făcut surf. Actorul a fost surprins de fotografi în timp ce făcea surf în Hawaii, corpul acestuia părând mai lucrat decât de obicei. Ben Stiller a purtat o pereche de pantaloni scurţi imprimaţi cu flori şi şi-a arătat muşchii şi abdomenul tonifiat, în timp ce vorbea cu o prietenă. Soţia actorului, Christine Taylor, nu l-a însoţit pe acesta pe plajă.

Benjamin Edward ”Ben\" Stiller s-a născut pe 30 noiembrie 1965 şi este unul dintre cei mai apreciaţi actori americani de comedie, fiind însă şi producător de filme, regizor şi scenarist. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din seria ”Meet the Parents / Un socru de coşmar” sau ”Night at the Museum / O noapte la muzeu”, ”Duplex” sau ”Zoolander / Manechinul”. Filmele pe care le-a produs, scris şi regizat şi cele în care a jucat au avut încasări de peste cinci miliarde de dolari pe plan mondial.