Ben Stiller şi-a împlinit un vis

Actorul Ben Stiller şi-a lăsat amprentele în cimentul de la Hollywood, alăturându-se unor staruri legendare precum Marilyn Monroe, Liz Taylor sau Fred Astaire. Noua generaţie de comici americani, din care fac parte Ben Stiller, Adam Sandler, Jim Carrey sau Will Farrell, a părut să fie ocolită multă vreme de aprecierea criticilor. Acum însă, Ben Stiller, în vârstă de 48 de ani, protagonistul unor filme ca ”There's Something About Mary / Mary cea cu vino-ncoace” sau al seriilor ”Meet the Parents / Socrii de coşmar” şi ”Night at the Museum / O noapte la muzeu” a afirmat că, prin depunerea amprentelor în faţa Teatrului TCL Chinese, şi-a îndeplinit un vis. ”Este extrem de important pentru mine”, a declarat actorul după ceremonie. ”Să devin o parte din toate acestea este cu adevărat un vis transformat în realitate”, a adăugat el.

El însuşi fiu de actor, Ben Stiller, a primit un cadou frumos pentru aniversarea sa din 30 noiembrie. Ben Stiller este fiul cuplului de comici legendari Jerry Stiller şi Anne Meara, care i-au fost alături în această ceremonie. Ben Stiller a fost prezentat la ceremonie de Tom Cruise, partenerul său din ”Tropic Thunder” din 2008. Alături de el s-a aflat şi soţia, Christine Taylor.