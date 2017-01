Ben Stiller şi-a rupt mîna

În urma unei căzături de pe snowboard, actorul american şi-a rupt mîna, dar acesta nu s-a lăsat descurajat de durere şi şi-a păstrat buna-dispoziţie de sărbători spre deliciul fotoreporterilor. Ben Stiller a petrecut Crăciunul cu încheietura mîinii drepte în ghips. Actorul în vîrstă de 42 de ani a fost tratat de cel mai bun ortoped al Spitalului Mount Sinai din New York şi se va recupera complet. Ben Stiller are tot timpul să se refacă pînă în luna mai cînd va avea premiera celui mai recent film al său, „Night at the Museum: Battle of the Smithsonian”.