Ben Stiller va regiza o dramă socială cu accente comice

Actorul american va regiza pelicula ”Help Me Spread Goodness”, o dramă cu accente comice, produsă de studiourile Participant Media. Scenariul, care prezintă povestea unui bancher din Chicago, victimă a unei escrocherii pe internet iniţiată în Nigeria, a fost scris de Mark Friedman. Ben Stiller va fi şi producătorul acestui proiect cinematografic, împreună cu Stuart Kornfeld, partenerul său din compania Red Hour Films şi cu Jeremy Kramer. Deşi filmul va fi unul comic, acesta va prezenta şi o serie din problemele existente în Nigeria şi în alte ţări africane, respectînd astfel tradiţia studiourilor Participant Media de realiza producţii cu puternice accente sociale.

Începerea filmărilor pentru ”Help Me Spread Goodness” depind de finalizarea peliculei ”The Trial of the Chicago”, o dramă bazată pe scenariul lui Aaron Sorkin, pe care Ben Stiller a preluat-o după ce Steven Spielberg a renunţat la proiect. Cel mai recent film regizat de Ben Stiller a fost ”Tropic Thunder / Furtuna tropicală”. Actorul american urmează să îşi reia rolul în următorul proiect ”Little Fockers”, regizat de Paul Weitz şi produs de Universal. De asemenea, Ben Stiller apare şi pe afişul peliculei ”Night at the Museum: Battle of the Smithsonian”, pe care studiourile Fox o vor lansa pe 22 mai. Benjamin Edward ”Ben” Stiller s-a născut pe 30 noiembrie 1965 şi este unul dintre cei mai apreciaţi actori americani de comedie, fiind însă şi producător de filme, regizor şi scenarist. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din filmele ”Un socru de coşmar”, ”Duplex”, ”Zoolander Manechinul” şi ”Preotul, rabinul şi fata”.