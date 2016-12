Benedict Cumberbatch a primit medalia de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic

Actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru rolurile sale de pe marile ecrane și din seriale de televiziune precum ”Sherlock Holmes”, a primit, marți, medalia de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, la Palatul Buckingham, o distincție acordată de regina Elisabeta a II-a. Actorul, care a jucat recent rolul Hamlet, la teatrul londonez Barbican, a fost inclus în iunie pe lista celor onorați cu acest premiu de suverana britanică, pentru servicii deosebite aduse artei dramatice și pentru implicarea sa în opere de caritate. La primirea medaliei, actorul a spus că se simte privilegiat și onorat pentru că a fost distins cu acest titlu de către suverana britanică. În declarații acordate mass-mediei britanice, Cumberbatch a subliniat, de asemenea, necesitatea de a face presiuni asupra oamenilor politici, pentru a interveni în criza refugiaților. Actorul, care a filmat recent un clip pentru ONG-ul Save The Children și a fost nominalizat la Oscar pentru rolul său din filmul ”The Imitation Game”, a cerut de multe ori în public ajutoare și donații pentru refugiații sirieni.

Titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic este atribuit unor personalități care au avut un rol proeminent pe plan național în domeniile lor de activitate, dar este mai puțin important ca titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic și echivalentul său feminin Dame, atribuite unor personalități cu o activitate mai îndelungată. Benedict Cumberbatch s-a remarcat în ultimii ani în multe producții cinematografice de succes, precum ”12 Years a Slave”, ”Atonement”, ”The Fifth Estate”, ”War Horse”, ”Tinker Tailor Soldier Spy” sau filmele din trilogia ”The Hobbit” și ”Star Trek Into Darkness”. Actorul este căsătorit cu regizoarea de teatru Sophie Hunter, cu care are un băiețel.

