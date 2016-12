Beneficiarii de ajutor social menţin curăţenia în Medgidia

20:45:06 / 12 Februarie 2014

minciuni

Doar minciuni ! Dlor jurnalisti , informati corect cititorii dvs. daca vreti respectul si aprecirea lor ! Iar pt a informa corect , trebuie sa vedeti voi ceea ce urmeaza sa asterneti pe hartie , nu ceea ce va cer mai marii orasului sa scrieti ! Mari in infractiuni sint acesti edili de azi , nu la fapte ! Acest cuplu de poveste pinochio-cruela e un cuplu de infractori , niste mincinosi si laudarosi ! Oricum NIMENI nu mai are incredere in voi , Medgidia nu va mai vrea ! Ati ruinat acest oras , societatea orasului e in ca...t iar ei se plimba prin tari straine si tot promit locuri de munca ! 400 de locuri de munca !!! Hi , hi ,hi si ha , ha , ha...Voi chiar credeti ?! NOi nu credem ! Acesti mincinosi stiu doar sa concedieze ! Sa efecientizeze prin dat afara oamenii de la munca !