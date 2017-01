Beneficiarii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului NU pot fi concediaţi

Pentru a putea face faţă schimbărilor demografice tot mai accentuate, România a iniţiat în ultimii ani politici sociale în vederea creşterii treptate a natalităţii, prin susţinerea familiilor, dar şi a tinerilor. Cea mai importantă facilitate pentru creşterea copiilor se referă la dreptul părinţilor de a beneficia de o indemnizaţie timp de doi ani, respectiv trei în cazul copiilor cu handicap, dar şi de stimulentul lunar aferent. Potrivit reprezentantului Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) Constanţa, Luminiţa Stuparu, de aceleaşi drepturi se bucură şi părinţii adoptivi, tutorii şi asistenţii maternali. Legea spune că, pentru a beneficia de sumele cuvenite, părinţii trebuie să realizeze venituri profesionale timp de un an înaintea anterioare datei naşterii copilului. Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: şi-au însoţit soţul sau soţia în misiune permanentă în străinătate, au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Mai intră sub incidenţa legii persoanele care au perioadele asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, au beneficiat de pensii de invaliditate, concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare profesională, au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii sau în cele 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţămîntului universitar. Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pentru primii trei copii, după care părintele are dreptul o singură dată la un concediu de îngrijire a copilului, trei luni pentru mamă şi alte trei pentru tată, fără plata indemnizaţiei. Luminiţa Stuparu susţine că, pe durata concediului de creştere şi îngrijire a copilului, mama sau tatăl beneficiar nu pot fi concediaţi de angajator, această măsură de protecţie prelungindu-se o singură dată cu încă şase luni după data reîntoarcerii părintelui la locul de muncă. Potrivit Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în 2007, din totalul de 189.900 de beneficiari ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului, 41.226 au fost bărbaţi, reprezentand 20% din numărul total de beneficiari. \"Încurajarea taţilor de a se implica mai mult în creşterea şi îngrijirea copilului reprezintă o prioritate a ANESA, aceasta fiind subliniată şi de Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006 - 2009, a declarat Luminiţa Stuparu.