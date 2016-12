Beneficii ale leușteanului

Levisticum officinale, cunoscută sub numele de leuştean şi numită, în limbaj popular, buruiana de lungoare, leoştean, libistoc, luştrean sau păscânaţ, este, pe lângă un condiment apreciat în bucătăria românească, şi o veritabilă plantă medicinală. Ceaiul de leuştean are efect diuretic, normalizează scaunele, combate balonarea, îmbunătăţeşte activitatea rinichilor, stimulează fluxul menstrual şi elimină expectoraţiile în caz de bronşită, fiind indicat în curele de slăbire, în tulburările digestive şi în afecţiunile glandelor salivare. Infuzia are, în acelaşi timp, o acţiune benefică în edemele cardiace şi scade tensiunea arterială. Nu în ultimul rând, leușteanul este și un excelent sedativ. Decoctul din rădăcină se poate utiliza cu succes și în tratarea afecţiunilor urinare, în pielonefrită, gută, reumatism, anemii. Pe de altă parte, fiertura din seminţe de leuștean este eficientă în calmarea durerilor abdominale şi stomacale şi ajută în situaţiile în care menstruaţia întârzie. Sucul de leuștean este recomandat să se bea de către persoanele anorexice, datorită faptului că aduce un important aport de vitamine organismului.