Beneficiile gutuii

Datorită conţinutului bogat în săruri de magneziu, de fier şi de potasiu, gutuile sunt considerate a fi fructele care aduc numeroase beneficii sănătăţii. Nu în ultimul rând, gutuile au în componenţă principii bioactive, cum ar fi taninul, pectinele, precum şi vitaminele A, B, C şi PP. Asocierea tanin-pectină are acţiune favorabilă asupra mucoasei digestive. Antioxidanţii din compoziţia gutuii ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi, deci reduce riscul de cancer. Fructul este foarte apreciat pentru calităţile sale antiinflamatoare, astringente, analgezice, emoliente, digestive, tonice şi expectorante. Datorită cantităţii mari de vitamina C din compoziţie, sucul de gutui te protejează contra infecţiilor de sezon, răceli şi gripă.