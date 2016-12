Beneficiile regimului mediteranean

DIETA PERFECTĂ Regimul mediteranean protejează memoria, afirmă autorii celui mai mare studiu realizat până în prezent în acest domeniu şi care confirmă binefacerile acestui tip de alimentaţie. Acest tip de regim constă în consumarea de preferinţă a unor alimente bogate în acizi graşi precum omega 3 - peşte, pui, ulei de măsline - alături de fructe şi legume, în defavoarea alimentelor conţinând grăsimi saturate, precum carnea roşie şi produsele lactate.

Noul studiu a fost realizat de Universitatea Alabama din oraşul american Birmingham. Savanţii americani au evidenţiat astfel că acest tip de alimentaţie permite o protecţie mai bună a memoriei şi a capacităţilor cognitive. Oamenii de ştiinţă au analizat datele recoltate în cadrul studiului Regards (Reasons for Geographical Differences in Stroke). În acest studiu, 30.239 de persoane în vârstă de cel puţin 45 de ani au fost monitorizate între ianuarie 2003 şi octombrie 2007. De atunci, ele au fost controlate periodic pentru a detecta eventualele modificări ale stării lor de sănătate. Regimul alimentar urmat de 17.478 de persoane, afroamericani şi caucazieni, cu vârsta medie de 64 de ani, a fost studiat cu atenţie, pentru a afla cât de mult se aseamănă el cu dieta mediteraneană. Cercetătorii au efectuat şi o serie de teste pentru a măsura memoria şi facultăţile intelectuale ale voluntarilor, pe o durată medie de patru ani. Persoanele cu o stare de sănătate bună, a căror alimentaţie se apropia cel mai mult de regimul alimentar, erau cu 19% mai puţin predispuse la tulburări de memorie şi cognitive. Studiul a evidenţiat, totodată, faptul că nu există diferenţe din acest punct de vedere între afroamericani şi caucazieni. Singurele persoane care nu au beneficiat de efectele regimului mediteranean au fost persoanele diabetice. Regimul mediteranean permite, în plus, reducerea cu 30% a riscului de accident vascular cerebral şi creşte şansele de sarcină în cadrul programelor de fecundare asistată.

BOMBE CU CALORII Mesele luate în restaurante care nu fac parte din lanţurile de tip fast-food pot conţine un număr de calorii de până la trei ori mai mare decât necesarul zilnic. Într-o perioadă în care industria fast-food se pregăteşte să aplice noile reglementări federale care o obligă să afişeze numărul de calorii conţinute de preparatele pe care le comercializează, aproximativ jumătate din totalul restaurantelor americane nu vor fi supuse acestei reguli. Noua reglementare vizează doar lanţurile de restaurante care numără cel puţin 20 de unităţi de servire. 50% din restaurantele din SUA nu se încadrează în această categorie, fapt ce ar putea să reducă eficienţa acestei măsuri ce a fost luată pentru a lupta împotriva obezităţii. Tocmai această jumătate de ”mici” restaurante i-a interesat în mod deosebit pe cercetătorii Universităţii Tufts din statul american Massachusetts. Au fost analizate 157 de preparate provenind din 33 de restaurante individuale sau care aparţin unor lanţuri mici situate pe o rază de 20 de kilometri de Boston. Cercetătorii au ales preparatele cele mai populare din cele mai frecventate nouă tipuri de restaurante cu specific mexican, american, chinez, italian, japonez, thailandez, indian, grec şi vietnamez. În medie, preparatele analizate au conţinut 1.327 de calorii, o cifră mai mare decât are nevoie să consume un adult la o singură masă. Mesele din toate aceste tipuri de restaurante furnizează o cantitate de calorii considerabil mai mare decât este nevoie pentru menţinerea greutăţii la acelaşi nivel. 73% din mesele analizate conţineau mai mult de jumătate din necesarul zilnic de 2.000 de calorii recomandat de agenţia americană pentru produse alimentare şi medicamente, în timp ce 7,6% conţineau mai mult decât necesarul zilnic de calorii.

Mesele luate în restaurante italiene sunt cele mai bogate în calorii, media acestora fiind de 1.755 calorii, urmate de restaurantele americane (1.494 calorii) şi cele chinezeşti (1.474 calorii). Mesele vietnameze şi japoneze sunt cel mai puţin bogate caloric, având în medie 922 de calorii, respectiv 1.027 calorii. Studiul a fost realizat între iunie 2011 şi august 2011, pe preparate selecţionate în funcţie de preferinţele consumatorilor, determinate pe baza căutărilor efectuate pe internet.