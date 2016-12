Beneficiile uimitoare ale cătinei

Numită şi Ginsengul românesc, datorită proprietăţilor ei revigorante, conţinutului bogat în vitamine şi acţiunii ei benefice asupra vaselor de sânge, cătina poate înlocui cu brio unele medicamente şi poate învinge multe afecțiuni. Uleiul de cătină este foarte eficient în afecţiunile pielii, cum ar fi psoriazisul, eczemele, arsurile sau mâncărimile. El protejează pielea împotriva radiaţiilor ultraviolete, o hrăneşte şi o revitalizează. Uleiul se aplică extern, pe zona afectată, de 2 - 3 ori pe zi, dar poate fi administrat şi pe cale orală - o linguriţă de trei ori pe zi. Uleiul de cătină are efecte benefice şi împotriva stresului. Cătina este bogată în fosfor şi calciu, în vitamine din grupa B, în vitamina C (după măceş, are cel mai ridicat conţinut de vitamina C). Pentru cei suprasolicitaţi de efort fizic sau intelectual, se recomandă în fiecare zi 20 de picături de ulei de cătină sau 4 - 5 linguriţe de fructe proaspete sau congelate, amestecate cu miere, de trei ori pe zi. Persoanele aflate în convalescenţă sau care suferă de anemii, copiii peste şapte ani, femeile care doresc să-şi întărească organismul pot face timp de o lună o cură cu fructe proaspete sau cu suc de cătină. Boabele se storc, iar sucul se amestecă imediat cu miere, în părţi egale. Se lasă să macereze la rece, timp de 24 de ore, apoi se ia câte o ceşcuţă dimineaţa, pe stomacul gol. Cătina albă duce la scăderea colesterolului, fapt care previne îngroşarea arterelor. De asemenea, conţine o cantitate mare de antioxidanţi, care protejează inima şi vasele de sânge. Prin urmare, cătina este recomandată şi pentru a combate afecţiunile cardiovasculare (în special hipertensiune arterială, ateroscleroză, sindromul Raynaud).