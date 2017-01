Benzina a sărit pragul psihologic de 6 lei!

Vinerea neagră pentru consumatorii de carburanţi! Aşa cum se previzionase, în luna aprilie, preţul combustibililor a sărit pragul psihologic de 6 lei! Până la atent calculatul preţ de 100 de lei pentru sfârşitul anului, mai este doar un pas. Astfel, OMV Petrom (SNP), companie controlată de grupul austriac OMV, Rompetrol Downstream (din grupul kazah KazMunaiGaz) şi Lukoil România (subsidiară a grupului rus Lukoil) au majorat, vineri, preţurile carburanţilor cu mai mulţi bani pe litru, iar cel mai scump sortiment de benzină a depăşit pentru prima dată, în cazul Petrom, pragul de şase lei pe litru.

CÂT COSTĂ ACUM CARBURANŢII? Aşadar, la OMV Petrom, benzina Premium fără plumb 95 costă 5,21 lei/ litru, iar Top Premium fără plumb 99+ are un preţ de 5,59 lei/ litru. Sortimentele OMV Carrera 95 şi OMV Carrera 100 pot fi cumpărate cu 5,35 lei/litru, respectiv 6,01 lei/ litru. Motorinele Top Euro Diesel 5 şi OMV Sprint Diesel au un preţ de 5,38 lei/ litru, respectiv 5,4 lei/ litru, iar Euro Diesel 5 şi OMV Alpin Diesel costă 5,24 lei/ litru, respectiv 5,72 lei/ litru. La Rompetrol, benzinele Efix 95 şi Alto 101 costă 5,35 lei pe litru, respectiv 6,02 lei pe litru. Totodată, noile preţuri ale sortimentelor de motorină Efix şi Alto 55 sunt 5,41 lei litru şi 5,72 lei pe litru. Urmând modelele Rompetrol şi Petrom, Lukoil a scumpit şi ea carburanţii. Preţul benzinei Ecto a crescut de la 5,69 lei la 5,75 lei pe litru, iar cel al motorinei Ecto Super Diesel a fost majorat de la 5,59 lei la 5,65 lei pe litru, potrivit datelor publicate pe pagina de Internet a Lukoil România. Sortimentele Euroluk 95 şi Euro L Diesel au fost scumpite cu cinci bani, la 5,26 lei şi 5,33 lei pe litru.

INUTIL, DAR NECESAR DE REAMINTIT. De la începutul anului, companiile petroliere au scumpit carburanţii de mai multe ori. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, combustibilii s-au scumpit anul trecut cu peste 15%, după ce în 2009 preţurile au fost majorate cu 13%. Piaţa distribuţiei de carburanţi din România este analizată de Consiliul Concurenţei (CC) încă din 2005, dar deocamdată autoritatea nu a prezentat concluziile anchetei, una dintre cele mai recente informări ale CC arătând, la 23 februarie, că, într-adevăr, par să existe înţelegeri între principalii actori de pe piaţa carburanţilor în privinţa creşterii preţurilor (încălcând grav legile concurenţei şi nu numai – n.r.), însă nu se poate demonstra nimic. Premierul Boc o ţine pe a lui, declarând că Guvernul nu are pârghii de intervenţie pe piaţa carburanţilor şi poate adresa companiilor doar rugăminţi de reducere a preţului, dar cu riscul de a fi refuzat, astfel că nu trebuie create false aşteptări că autorităţile pot anunţa în perioada imediată că preţul la pompă va scădea. În urmă cu o lună însă, premierul declara că statul a utilizat şi va continua să utilizeze toate pârghiile pe care le are la dispoziţie, în cadrul european, pentru a opri \"creşterea aberantă\" a preţurilor la carburanţi. Ceea ce trece premierul sub tăcere este posibilitatea uneia dintre atât de obişnuitele în România OUG-uri sau HG-uri prin care pot fi activate anumite clauze pentru situaţiile de criză din contractele cu respectivele companii, acestea fiind forţate să îngheţe sau chiar să scadă preţurile. Să mai comentăm?