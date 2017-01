Benzina scade sub pragul de 3 lei

În doar doi ani, criza petrolului a adus omenirea de la agonie la extaz. Dacă în lumea occidentală aurul negru a atins cele mai mari preţuri de la criza petrolieră din anii ’70 (însă intervenţia marilor state industrializate a reglat preţul de piaţă pînă la nivelul anului 2007), în România, situaţia nu s-a schimbat prea mult. Cu toate că pînă şi evoluţia monedelor euro şi dolar a fost în favoarea leului, marile companii nu au ştiut cum să menţină sau chiar să majoreze preţurile la carburanţi. Prinse între presiunile economice şi posibilele proteste ale şoferilor, companiile de pe piaţa românească au ales metoda reducerilor de preţuri de faţadă. Pe tot parcursul acestui an, şoferii au fost bombardaţi cu ieftiniri peste ieftiniri de... doi, trei bani, în locul unei reduceri tarifare de bun simţ. Aşa se face că, dacă la începutul lui 2007, preţul carburanţilor comercializaţi în staţiile Petrom depăşeau 3,10 lei, situaţie regăsită şi la Rompetrol sau LukOil România, în 2008, tarifele au ajuns la aproape 5 lei/litru. Abia reducerea preţului petrolului în această săptămînă, sub pragul de 48 dolari pe baril - cel mai mic nivel al ultimilor trei ani şi jumătate - a determinat compania Petrom să vîndă un sortiment de benzină la un tarif sub trei lei pe litru. Astfel, benzina Premium fără plumb 95 costă 2,95 lei pe litru, Top Premium fără plumb 99+ poate fi cumpărată pentru 3,28 lei, OMV Carrera 95, pentru 3,05 lei, iar sortimentul OMV Carrera 100 costă 3,68 lei. Motorina Top Euro Diesel 4 costă 3,46 lei, OMV Sprint Diesel este comercializată pentru 3,51 lei, iar preţul Euro Diesel 4 coboară la 3 lei.