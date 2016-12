Bercea Mondial a rămas fără avocat

Avocatul Pavel Abraham a fost nevoit să rezilieze contractul încheiat cu Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pe care îl reprezenta în dosarul penal aflat pe rolul Curții de Apel Pitești, în care acesta este judecat pentru corupție. Interlopul a aflat, ieri, că nu mai are apărător, după ce a ajuns la instanță, unde a avut loc un nou termen în procesul în care este acuzat că a încercat să mituiască un gardian de la Penitenciarul Colibași. „Nu mi s-a plătit onorariul stabilit și am încheiat relațiile contractuale cu el doar pentru acel dosar. Voi reprezenta, în continuare, interesele judiciare ale rudelor lui Bercea în cauzele de la Constanța”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Pavel Abraham. Amintim că Bercea Mondial a fost condamnat de Tribunalul Argeș la doi ani și opt luni de detenție, iar fiica sa, Izaura Anghel, judecată pentru că și-ar fi ajutat tatăl la comiterea infracțiunii, a primit un an și patru luni cu suspendare. Potrivit anchetatorilor, Bercea Mondial ar fi oferit suma de 300 de euro unui gardian din Penitenciarul Colibași, unde este încarcerat pentru tentativă de omor. Procurorii spun că interlopul ar fi vrut ca acesta să-l ajute să introducă în închisoare un telefon mobil. Bercea și-a implicat și fiica în afacere. El i-ar fi cerut Izaurei Anghel să ia legătura cu gardianul și să-i dea acestuia șpaga promisă. Totul a ieșit la iveală după ce angajatul Penitenciarului Colibași i-a denunțat pe cei doi.