Bercea Mondial pregătește un denunț împotriva lui Traian Băsescu

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, continuă atacurile la adresa familiei Băsescu. Vineri, el a făcut noi dezvăluiri incendiare, care l-ar putea aduce pe Traian Băsescu în fața anchetatorilor, pentru declarații. Bercea a intrat în legătură telefonică cu jurnaliștii aflați la Tribunalul Constanța, unde a avut loc primul termen din procesul în care rudele interlopului oltean (fata sa Izaura, fiii Grinică și Florin, soția Fănica și ginerele Marius Constantin) sunt judecate pentru șantaj. Fiul lui Bercea, Grinică Anghel, a fost sunat de tatăl său, care este încarcerat în penitenciar, iar boss-ul de la Drăgănești-Olt a discutat cu reprezentanții mass-media. „Am vorbit acum câteva zile la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Pitești și am zis că vreau să fac un denunț. Marți o să depunem plângerea. Avem filmări care dovedesc că alte sume de bani, mai mari decât cele despre care se știe că s-au dat până acum, au ajuns la Traian Băsescu”, a spus Bercea Mondial. Avocatul Pavel Abraham a declarat că nu știe foarte multe despre acest nou denunț. „Eu nu mai sunt avocatul lui Sandu Anghel pentru că am încetat raporturile contractuale cu el. Am auzit și eu că intenționează să se adreseze procurorilor DNA, dar nu am nicio probă. Aș putea să fac o trecere în revistă a lucrurilor pe care mi le-a spus în perioada în care l-am apărat, dar nu mi-a arătat nicio dovadă. Fără dovezi nu se poate face nimic, rămânem la stadiul de vorbe”, a afirmat Pavel Abraham. El îi apără în continuare pe Izaura Anghel, Grinică Anghel şi pe Marius Constantin. În acest proces, avocatul intenționează să-l cheme ca martor în instanță pe Traian Băsescu.

DAUNE MORALE DE UN MILION DE EURO La începutul procesului, avocatul lui Mircea Băsescu a depus la dosar o cerere prin care clientul său solicită daune morale de un milion de euro pentru prejudiciul de imagine adus de familia lui Bercea. Pe holul instanței, fratele președintelui nu a vrut să comenteze decizia sa. În schimb, Pavel Abraham a spus că această sumă este exagerată. „Este, pur și simplu, o modalitate prin care se încearcă un contraatac la celălalt dosar care se află pe rolul Tribunalului Constanța, doar că partea adversă nu are niciun fel de dovezi. Din contră, noi trebuie să cerem daune în dosarul de trafic de influență, adică diferența de bani ce nu a fost recuperată de clienții mei”, a adăugat avocatul Abraham.

CIRC ÎN SALĂ Izaura Anghel a venit la Tribunalul Constanța însoțită de fratele ei Grinică, dar și de cele două fetițe, una de cinci ani și cealaltă de patru luni, în vreme ce mama ei, un alt frate, dar și soțul au fost aduși cu duba penitenciarului Poarta Albă. Încă de la început, Fănica și Florin Anghel au anunțat că au renunțat la serviciile avocatului Pavel Abraham și au cerut acordarea unui alt termen pentru a-și angaja un nou apărător. Solicitarea a fost admisă. Pe parcursul procesului, Izaura a avut câteva izbucniri nervoase la adresa procurorului DNA Constanța, Andrei Bodean. „La flagrant, procurorul m-a pus pe burtă, apoi l-a sunat la Mircea Băsescu și i-a spus „te-am scăpat de țigani, dă acum sticla de coniac". Nu mai pot, trebuie să vorbesc azi, vreau să fiu audiată... Îmi vine să dau cu copilul de pământ! Toată familia mea este la pușcărie și Mircea Băsescu ne-a luat milioanele”, a strigat Izaura Anghel. Fratele ei, Florin, i-a ținut isonul din boxă, ambii fiind cu greu potoliți de judecător și de avocat.