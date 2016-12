Bercea Mondial rămâne în arest

Magistraţii Curţii de Apel Craiova au decis, vineri, ca Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, să rămână în arest, cu toate argumentele interlopului invocate prin intermediul avocaţilor. Dupa ce le-a spus magistraţilor ca este claustrofob, apoi a amintit de cei zece copii de care are grijă, dintre care unul bolnav de SIDA, Bercea a găsit o nouă scuză. Ieri, el a cerut să fie cercetat în libertate motivând ca s-a îmbolnăvit în arest. Bercea Mondial a spus ca suferă de bronşită, că are trei chisturi între plămâni şi inimă şi că vrea să meargă la Viena, să se opereze. „Vreau să fiu judecat în stare de libertate pentru că nu sunt un pericol social. Ce interlop sunt eu? Am avut şi eu un dosar de evaziune fiscală, dar ce, sunt singurul?”, a spus din boxa acuzaţilor Bercea Mondial, ruda lui Mircea Băsescu, fratele lui Traian Băsescu. Amintim că interlopul este acuzat de tentativă de omor calificat. Victima, nepotul lui Bercea, a declarat iniţial că acesta l-a înjunghiat de două ori cu un cuţit. El şi-a schimbat ulterior declaraţia, spunând că atacatorul a fost de fapt unul dintre fiii lui Bercea de doar 14 ani.