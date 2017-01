Bercea voia şi el în afaceri cu Gazprom, la fel ca restul rudelor lui Băsescu

Intrarea Gazprom în România s-a făcut în jurul anului 2005, când camarila lui Băsescu a înlesnit băieţilor deştepţi de la Alro să devină şi băieţii deştepţi din energie, băgând în insolvenţă Hidroelectrica. La pachet cu vinderea Alro la un preţ mizer, din care 10.000.000 de euro se pare că a reprezentat şpaga lui Băsescu pentru a înlesni tranzacţia care a lipsit statul de cel mai mare combinat din Europa (la acea vreme, desigur), ruşii au cerut, pe lângă preţuri cu 30% mai mici la energie electrică şi intrarea Gazprom în România. Zis şi făcut. S-au făcut intervenţii la nivel înalt pe lângă benzinarii sibieni să-şi vândă staţiile, s-au semnat contracte, s-au făcut documentaţii de intermediere, vânzare-cumpărare, mă rog, toată sarabanda birocratică necesară intrării unei asemenea companii în spaţiul mioritic. Tonul sarabandei a fost dat din apropierea imediată a preşedintelui Băsescu, şi anume din biroul de notar al fiicei sale, Ioana, care s-a ocupat de întreaga afacere. „Doar constată”, a declarat preşedintele României atunci când i s-a adus la cunoştinţă că fiica sa primeşte sute de mii de euro pe lună pentru a înlesni contractual afaceri de miliarde, în care este implicat Gazprom. Însă „apropierea” preşedintelui este generoasă şi toate rudele sale, directe sau prin alianţă sunt binevenite să se înfrupte din roadele preşedinţiei sale. Aşa a gândit şi clanul Bercea. Căci dacă în povestea cu ruşii au fost implicaţi, potrivit unor interceptări DNA, Elena Udrea, soţul său, Dorin Cocoş, precum şi alţi politicieni şi oameni de afaceri, cum să stea rudele deoparte? Aşadar, cu puţin timp înainte ca Bercea să ajungă după gratii, întrerupându-se astfel şirul aproape necontenit de NUP-uri primite de acesta în cele aprox. 100 de dosare, interlopii din Olt mirosiseră o potenţială superafacere. N-au mai stat pe gânduri şi au trecut la treabă. Potrivit ziarului Ring, în dosarul lui Bercea Mondial există mai multe stenograme care dezvăluie cum încerca interlopul să vândă două terenuri către ruşii de la Gazprom. Bercea îşi ruga soţia să îl contacteze pe un anume Cristian Geamănu, intermediar pentru aceste vânzări. Cristian Geamănu este un apropiat al lui Mircea Băsescu, fost asociat al acestuia în firma Desintco, implicată în 2009 în răsunătorul scandal legat de traficul de arme. În acest context, luju.ro prezintă o discuţie (18.02.2011, la ora 20.59.25), între Bercea Mondial şi soţia sa, Stela:

„Anghel Sandu (AS): Atunci când am fost la Bucureşti am semnat contractul ăla. (...) pe fiul tău şi te duci la sediul de la firma aia şi le spune că eu sunt arestat şi că mă mai aşteaptă să le vând terenul.

Stela: Nu te mai enerva să nu păţeşti ceva. Am fost la toţi oamenii mari şi la cel de la apă şi toţi au spus să fii calm şi să ai răbdare. (…)

AS: Vezi că acasă am un număr de telefon de la un cetăţean, că vreau să vând un pământ. Cristi Geamănu naşul şi Rusu Peco. Eu doream să vând la ruşi terenul ăsta. Cine este Ioniţă ăla de la Bucureşti, care vrea fiul tău să (…) ca avocat?

Stela: Este un om mare! Tu trebuie să mai ai răbdare, să mai treacă ceva timp.”

Potrivit ring, Ioniţă Jenică este un om de afaceri, asociat cu Cristian Geamănu în firmele Central Sun Group şi Petrolsun Stream. Acestea s-au ocupat printre altele şi de cumpărarea terenurilor pentru cei de la NIS Petrol, subsidiara GazProm. La sediul firmelor, angajaţii lui Geamănu refuză să dea infomaţii jurnaliştilor. Potrivit acestora, Bercea ar fi încercat să vândă două terenuri, unul în Drăgăneşti, iar altul în Slatina. Geamănu a recunoscut că el urma să fie intermediarul tranzacţiei către Gazprom. Pentru că a fost arestat, Bercea nu şi-a mai vândut terenurile.

Discuţie între Anghel Sandu, zis Bercea şi fiul său, Băsică, la telefon:

„AS: Alo!

Băsică: Da!

AS: Ce aţi discutat cu Cristi Geamănu?

Băsică: Am vorbit cu omul acela la care ne-ai trimis tu la el. Care i-ai spus tu mamei să îi treacă numele pe foaie. Am fost la el şi a spus că el în două zile te pune în libertate. A cerut banii de la noi şi a spus să nu îi dăm direct lui şi să îi lăsăm la un hotel. Nouă ne-a fost frică! Mama s-a dus la omul de la apă şi a discutat cu el şi i-a spus să nu îi dea niciun ban că este informator la Securitate şi Poliţie. A venit la noi aseară Căpăţână şi am stat cu el de vorbă. Şi a doua zi (…) la noi să îi dau numărul dosarului. Şi va merge acolo unde trebuie. Şi într-o săptămână-două se rezolvă treaba. (Sursa: luju.ro)

Aşa cum ne-am obişnuit deja, deşi Cristian Geamănu apare în interceptări în legătură şi cu şpaga luată de Mircea Băsescu pentru a-l pune în libertate pe Bercea, acesta nu a fost audiat. Pe acelaşi sistem, şi „doamna de la bancă”, care a numărat banii de şpagă, a fost lăsată în pace. La fel, percheziţii s-au făut doar la ţigani acasă, dar nu şi la Mircea Băsescu şi restul celor implicaţi.