Berceanu acuză guvernarea dezastruoasă a liberalilor

Întîlnirea liderilor coaliţiei de guvernare de marţi seară s-a prelungit pînă noaptea tîrziu. La sfîrşitul discuţiilor, care au durat circa şase ore, vicepreşedintele PD-L, Gheorghe Flutur, a declarat că s-au făcut “progrese semnificative” în ceea ce priveşte proiecţia bugetară pe 2009. Flutur a menţionat că discuţia a avut în vedere menţinerea unui echilibru între componenta investiţională – investiţii în infrastructură şi autostrăzi - şi componenta socială - învăţămînt şi pensii. Referitor la îngheţarea salariilor, Flutur a spus că s-au discutat mai multe scenarii, iar ministrului de Finanţe i s-a cerut să prezinte mai multe variante, inclusiv un moratoriu, dar că nu s-a decis nimic. El a mai spus că la şedinţa de la Palatul Victoria au fost prezenţi majoritatea miniştrilor. Flutur a explicat că în condiţiile în care criza îşi face în continuare efectele, Guvernul trebuie să vadă ce măsuri ia pentru contracararea acesteia. El a mai spus că scenariile prezentate au venit şi din partea PD-L, şi din partea PSD. Referindu-se la prezenţa şefului statului la întîlnirea coaliţiei, Flutur a spus că reprezentanţii coaliţiei au discutat cu acesta despre bugetul de stat pe 2009 şi despre tema absorbţiei fondurilor europene, cît de pregătite sînt ministerele pentreu acest lucru. Liderul PD-L a arătat că Guvernul este “destul de prudent” în ceea ce priveşte perspectiva absorbţiei de fonduri europene, el precizînd că Ministerul Mediului are cele mai multe şanse să demareze proiecte în acest sens. El a menţionat că, la celelalte ministere, şansa absorbţiei fondurilor este mai mică, acestea avînd totuşi posibilitatea de a absorbi fonduri europene, cel mai probabil în ultima parte a acestui an: “De aceea va trebui să ne gîndim să dirijăm din alte zone fonduri din bugetul de stat, în special pentru investiţii în infrastructură”. La rîndul său, ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat că, în cadrul şedinţei, reprezentanţii celor două partide au încercat toate variantele şi au făcut tot felul de calcule, se mai ceartă şi se împacă, pentru a construi proiectul de buget pe 2009. “Din păcate, ceea ce am primit de la prietenii noştri liberali este foarte-foarte în neregulă. Au lăsat în urmă lucruri la care nu mă aşteptam, nu-mi imaginam că, pînă la urmă, chiar în halul ăsta se poate ajunge”, a acuzat Berceanu. El a arătat că această problemă majoră a moştenirii liberale trebuie rezolvată, dar a avertizat: “Parţial, puţin-puţin de tot, trebuie să ne ţinem şi de promisiunile din campanie. A survenit şi această criză, dar trebuie să dăm drumul la motoraşele economiei”. După cele şase ore de discuţii, liderii PD-L şi PSD au convenit că nu pot lua în calcul, la întocmirea bugetului de stat pe 2009, îngheţarea salariilor şi pensiilor în acest an, ei urmînd să acorde majorări în special celor cu venituri mici. Surse participante la întîlnire au precizat că liderii democrat-liberali şi social-democraţi evaluează, în schimb, posibilitatea majorării pensiilor şi salariilor bugetarilor în tranşe, astfel încît cei care au venituri mici să beneficieze de măriri cu un procent mai ridicat decît cei cu venituri mari sau foarte mari. PD-L şi PSD au mai decis ca, în şedinţa de astăzi, să adopte proiectul bugetului de stat pe anul 2009, pe care să îl trimită tot în această săptămînă la Parlament, pentru a fi dezbătut săptămîna viitoare, dacă se va ajunge la un compromis şi cu reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor.