Berceanu dă vina pe sturioni că... se freacă de stânci

Infrastructura rutieră din România nu există din motive independente de voinţa ministrului de resort! Berceanu a declarat, ieri, că voinţa există, el vrea, dar... nu-i iese! „” Credeţi că n-am vrut? Am vrut, mi-am dorit foarte mult, dar nu am reuşit!”, a declarat ministrul Transporturilor. El a explicat ieri că repetatele contestaţii în justiţie determină amânarea construcţiilor de autostrăzi, ministerul luând decizia să nu mai facă niciun recurs, din cauza termenelor prea lungi. Întrebat despre stadiul construcţiilor de autostrăzi, Berceanu a răspuns jurnaliştilor că repetatele contestări în justiţie ale licitaţiilor determină reluarea procesului, începând cu refacerea caietelor de sarcini. El a menţionat că Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nici nu mai face recurs la deciziile justiţiei, întrucât recursul se judecă la ÎCCJ, care dă termene de opt luni. \"Dacă făceam recurs la vreuna din deciziile acestea, primeam termen prin ianuarie-februarie, când tot nu se ştia ce se întâmplă, aşa că nu mai facem niciodată recurs. Ne spune justiţia într-un fel, facem în felul acela. Nu vă mai spun că niciodată nu primim decât hotărârea, nu şi motivarea\", a adăugat ministrul.

Întrebat despre problemele legate de avizele de mediu pentru unele proiecte de infrastructură, Berceanu a dat exemplul unei lucrări pe Dunăre, referitoare la cursul navigabil al fluviului. \"Am încercat eu şase luni, când am fost ministru acum trei ani, s-o deblochez, a mai încercat Orban (Ludovic Orban, ministru al Transporturilor în Cabinetul Tăriceanu - n.r.) doi ani şi e şi acum blocată pentru că nişte sturioni îşi depun icrele acolo şi se freacă de nişte stânci care nu ştiu ce. Nu glumesc\", a explicat el. Întrebat când va avea România autostrăzi ca în Austria, ministrul a răspuns: \"Când o să fim austrieci\".