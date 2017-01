Berceanu dospeşte taxa de autostradă

Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat ieri că traficul pe autostrăzi ar putea fi taxat cu sume cuprinse între trei şi şase euro pentru o sută de kilometri. "Vrem să facem autostrăzi cu taxă şi drumuri naţionale fără taxă. În felul acesta, o familie care merge la nepoţi şi nu are nevoie să ruleze pe autostradă cu 130 de kilometri pe oră poate alege un drum naţional, să admire peisajul, iar toţi posesorii de Audi Q7 îşi vor speria ocupantele maşinii pe autostradă şi vor plăti cinci euro", a afirmat Berceanu într-o conferinţă de presă. El a arătat că, în unele state europene, taxa ajunge, în medie, la zece euro pentru 100 de kilometri, sumă care acoperă în totalitate cheltuielile companiilor care concesionează autostrăzile pe o perioadă de 25-30 de ani. Cuantumul taxelor ar putea varia, potrivit lui Berceanu, în funcţie de tipul de contract încheiat cu concesionarul. "Dacă va fi încheiat cu concesionarul un anumit tip de contract, vor fi aplicate taxe de cinci euro, dacă va fi încheiat un altul vom pune taxe de trei euro sau zero euro. Dacă o să avem zero taxe pe autostradă, o să luăm bani de la buget, însă nu o să mai avem 6% din PIB pentru învăţămînt. Cred că taxa de trei, patru sau şase euro ar fi cea mai bună soluţie", a spus Berceanu. Potrivit ministrului, ar putea fi taxată atât circulaţia pe autostrăzile existente, cît şi pe cele care vor fi construite. El a precizat că există mai multe modalităţi în care poate fi realizată concesiunea. Astfel, concesionarul va opera şi întreţine autostrada pe o anumită perioadă, va colecta taxele şi va achita statului o taxă, într-una dintre variante. O altă modalitate reduce rolul concesionarului la intermedierea colectării taxelor, în favoarea statului şi în schimbul unei sume. Există, de asemenea, o variantă care combină cele două modalităţi prezentate, caz în care responsabilităţile sînt împărţite între stat şi concesionar. Concesionarea presupune acordarea unui contract unui antreprenor general care de obicei construieşte autostrada şi se ocupă de exploatarea lucrării pe o perioadă de 20- 25-40 de ani şi de întreţinere şoselei. Plata concesionarului este realizată din banii concedentului, respectiv Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri, şi poate fi realizată prin tranşe anuale, trimestriale sau lunare. Concesionarul poate, la rîndul său, să externalizeze administrarea spaţiilor conexe autostrăzii precum baruri, restaurante, unităţi service sau benzinării. Potrivit altui scenariu, statul poate da în concesiune aceste spaţii şi, din încasări, va putea plăti operatorul autostrăzi.