Berceanu îl acuză pe Orban că pregăteşte “tunuri imobiliare”

Reprezentantul PD-L Radu Berceanu a anunţat, ieri, că vine “cu veşti proaspete despre infrastructura CFR, unde se lucrează potrivit zicalei “trei luni mai guvernăm, mai cu spor noi să furăm”“. El l-a acuzat pe ministrul Transporturilor, liberalul Ludovic Orban, că în perioada “vacanţei de vară” pregăteşte “tunuri imobiliare”, prin vînzarea unor terenuri şi imobile ale CFR, la preţuri sub media de piaţă, care sînt “făcute cadou apropiaţilor”. Berceanu a arătat că CFR, sub mandatul actualului ministru al Transporturilor, s-a apucat de afaceri imobiliare, avînd la dispoziţie “tot felul de terenuri, care se află în mijlocul oraşelor, în jurul gărilor, uneori chiar linii de cale ferată care traversează oraşul şi nu mai sînt folosite, iar terenul aferent a rămas al CFR”. El a dat mai multe exemple de terenuri sau clădiri deţinute de CFR în Timişoara, Craiova, Cluj sau în Bucureşti care au fost vîndute la un preţ subevaluat. În opinia lui Berceanu, cele mai mari “tunuri” sînt în capitală, unde “sînt suspendate lucrurile pînă pleacă lumea în vacanţă, din motivul Hotelul Astoria”. El a arătat că ceea ce pregăteşte Ministerul Transporturilor este “un alt Astoria, numit Astoria de la Snagov, o super bază pe malul lacului”. Reprezentantul PDL a explicat că toate terenurile şi alte “lucruri interesante” ale CFR au fost tranferate într-o societate diferită de CFR, Societatea Feroviară de Turism, care are datorii. Transferarea acestor bunuri s-a făcut, din punctul de vedere al lui Berceanu, “pentru a fi puse la fereală de posibilitatea ca vreun creditor să le valorifice” şi au fost supuse unui proces de “întinerire”, pe banii societăţii feroviare. Berceanu a precizat că “singurii care constată că din cînd în cînd mai mişcă ceva în CFR sînt sindicatele din feroviar” şi a întrebat “de ce instituţiile abilitate ale statului nu află nimic sau nu fac nimic în acest sens”. Orban nu i-a dat nicio replică lui Berceanu.