Bere aniversară

Tradiţionala sărbătoare a berii a început sâmbătă, la Munchen, în sudul Germaniei, la primele ore ale dimineţii, ediţia din acest an marcând două sute de ani de la primul festival. Această serbare a berii, organizată prima dată cu prilejul căsătoriei prinţului moştenitor Ludwig, devenit ulterior rege al Bavariei, cu prinţesa Theresa von Sachsen-Hildburghausen, la 12 octombrie 1810, a devenit, cu timpul, cea mai mare sărbătoare populară din lume. Cursele hipice organizate în memoria celor de la curtea Bavariei adaugă acestui eveniment, devenit un adevărat loc de pelerinaj pentru iubitorii de bere, o notă de nostalgie. Pentru ediţia din acest an, şase mari companii producătoare de bere au hotărât să creeze o bere după o reţetă secretă, folosită acum 200 de ani. Reţeta acestei beri, care nu va fi vândută decât la acest eveniment, este păstrată cu grijă la muzeul destinat sărbătorii berii. O halbă de bere specială costă nouă euro. Primarul social-democrat al Munchenului, Christian Ude, a dat startul oficial al acestei sărbători - care va dura 17 zile - deschizând primul butoi de bere, un ritual care se desfăşoară de 60 de ani. Din anii ’80, Oktoberfest atrage, în fiecare an, în medie, şase milioane de vizitatori, din care 72% sunt din regiune şi 19% turişti străini.