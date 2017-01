Bere, rock şi motoare

Aflat la cea de-a IV-a ediţie, Festivalul Seawolves Bike Fest, care s-a desfăşurat în perioada 10 -12 iunie, la Tabăra Turist din Mamaia, a atras participarea a aproape 2000 de pasionaţi ai „motoarelor”, spre satisfacţia tuturor celor care îşi doresc ca acest eveniment să devină o tradiţie în oraş. În jurul campingului, cele peste 400 de motociclete ale unor grupări din ţară, dar şi din Germania, Bulgaria, Olanda sau Polonia, au stârnit curiozitatea turiştilor care au putut admira exponate de la cele mai diverse categorii sau vârste, de la bătrânul Zundapp, la cele mai tinere şi mai rapide „asiatice”. Piesa de rezistenţă a constituit-o, însă, un Harley Davidson lucrat manual - un mix între chopper şi streetfighter - al unui bucureştean care încă păstra numărul de înmatriculare original, din Statele Unite.

Grupări de bikeri din ţară şi străinătate • Pe gecile negre din piele se putea identifica prezenţa unor grupări precum Valahii, Heavy Riders, Kronstadt Bikers, Trust sau Wolfpack. „Ne bucurăm că totul a ieşit OK în privinţa organizării şi am reuşit să aducem pe scenă cel puţin patru trupe care să cânte în fiecare seară. În plus, am putut oferi ca premii, la competiţiile şi distracţiile noastre tradiţionale precum distrusul maşinilor, ştafete de bere, concursuri de tricouri ude, şi bilete la concertul lui Alice Cooper în România”, a declarat liderul MC Seawolves din Constanţa şi organizatorul evenimentului, Emil Mihăilescu.

Tatuaje, bere ieftină şi rockeriţe sexy. Nu au lipsit berea ieftină, rockeriţele sexy sau corturile cu tatuaje, accesorii sau îmbrăcăminte specifică, iar show-urile celor trei seri de pe scena de 50.000 de wati au fost prezentate de Cristi Hrubaru. Vineri seară au cântat Magica, Symbolic (Bulgaria), Bucovina şi Bucium, iar sâmbătă: Compact, Trooper, Old No 7 (tribut Dio), Incipient. Au mai susţinut un recital folk, la foc de tabără, Silviu Covaci şi Costel Botezatu. „Am găsit aici mai multă lume şi o organizare mai bună. Lumea nu mai este descumpănită - înainte parcă nu ştia ce trebuie să facă - acum toţi au venit direct la distracţie”, a apreciat solistul Trooper, Alin Dincă.

Printre cei prezenţi la concertele rock s-a numărat şi cunoscutul jazzman constănţen Corneliu Stroe. „Merg în fiecare an la acest festival, îi cunosc pe băieţii de la Seawolves. Am mulţi prieteni printre ei, iubitori de blues. Îmi place mult forţa lor de asociere, faptul că sunt într-o coeziune perfectă în pasiunea lor pentru motoare. Şi eu sunt un paionat al motocicletelor, îmi plac foarte mult, dar... mi-e lene să-mi iau carnetul, mi-e groază iar de sală şi de toate birocraţiile. Dar tot o să-mi îndeplinesc visul, pentru că la început, am fost rocker, iar pentru că în tinereţe nu am putut să-mi împlinesc nişte vise, le voi realiza la „bătrâneţe”. Datorită acestui fapt sunt prezent aici, în atmosfera asta extraordinară!”, a spus apreciatul artist.