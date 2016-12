Berea, benefică pentru sănătatea oaselor

Berea este benefică pentru sănătatea sistemului osos, potrivit unui studiu britanic, publicat în Journal of the Science of Food and Agriculture, informează express.co.uk. Un studiu britanic, realizat pe 100 de branduri de bere, a relevat faptul că această băutură este bogată în siliciu, provenind din orz, principalul ingredient al berii. Siliciul întăreşte oasele şi previne osteoporoza. Din acest punct de vedere, specialiştii britanici susţin că berea neagră este cea mai bună. Ei au descoperit că siliciul este încă prezent în bere, chiar şi după procesul de fermentare, sub forma acidului ortosilicic. Brandurile de bere care conţin concentraţii mari de orz şi hamei au mai mult siliciu comparativ cu berea germană de fermentaţie inferioară, obţinută din porumb. Osteoporoza este o maladie a sistemului osos care afectează 50% dintre femeile de peste 50 de ani şi 20% din totalul bărbaţilor din aceeaşi categorie de vârstă.